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Samsung Galaxy A11 поступил в продажу

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MobilZone
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Пока мы ждем Galaxy Note 20 и Fold 2, Samsung во всю выпускает новые смартфоны среднего сегмента. Galaxy A11 наконец-то появился, по крайней мере, в Таиланде. Сегодня компания открыла продажи новых Galaxy A11 и Galaxy A31 в Таиланде. Galaxy A11 может похвастаться большим 6,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1560 на 720 пикселей.
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
Тройной основной камерой с датчиками 13MP (f / 1.8), 2MP (f / 2.4) и 5MP (f / 2.2), а также аккумуляторо на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
Galaxy A11 был анонсирован с 2 ГБ / 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти, но в настоящее время в Таиланде доступен только вариант 3 ГБ ОЗУ. Память работает рука об руку с восьмиъядерным процессором с частотой 1,8 ГГц.
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
Другие подробности включают в себя дизайн дисплея Infinity-O с 8-мегапиксельной камерой для селфи (диафрагма f / 2.0), двумя SIM-картами, разъемом для наушников, USB-C и Bluetooth 4.2.
Samsung Galaxy A11 поступил в продажу
Цена варианта на 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопительной составляет 5 199 бат ( 4500 гривен ).
Пока смартфон можно купить только в Тайланде через интернет, но это не займет много времени, прежде чем телефон выйдет и на других рынках.