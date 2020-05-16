Galaxy Note 20 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев

Мы знаем этого хотели очень многие еще на Galaxy S20, но похоже именно Galaxy Note 20 может стать первой линейкой смартфонов, способной считывать два отпечатка пальца одновременно, согласно известному в отрасли инсайдеру.
Говорят, что корейский производитель находится на пороге коммерциализации 3D Sonic Max, последней версии биометрического ридера Qualcomm, площадь распознавания которого в 17 раз больше по сравнению с 3D Sonic Sensor, впервые внедренным в семейство Galaxy S10.
Как утверждает генеральный директор DSCC Росс Янг, источник нескольких недавних сообщений о предстоящем фаблете, Note 20 наконец-то готов к этой технологии. Отраслевой аналитик раскрыл новую информацию на этой неделе в интервью.
Благодаря увеличенной области распознавания отпечатка пальца, Galaxy Note 20 будет обладать более безопасной и удобной биометрической аутентификацией.
По безопасности, можно будет защищать свой телефон двумя отпечатками одновременно, что может быть полезно для каких то особых случаев, например, для платежей.
Кроме того, датчик преподносится как более быстрым и безопасным, благодаря тому, что он распознает кровоток и частоту сердечных сокращений, как еще один уровень проверки подлинности того, что палец, помещаемый на датчик, на самом деле является живым.
По удобству и ежу понятно. Если сейчас вам нужно идеально приложить палец к маленькой области распознавания, чтобы он разблокировался, то с новым датчиком можно будет приложить палец на гораздо большую площадь.
Также люди, которые получили в свои руки этот новый сканер, отметили, что он намного быстрее, чем современные ультразвуковые сканеры на S10 и Note 10.
Помимо этого, Янг повторил свои недавние заявления о том, что Galaxy Note 20+ будет использовать дисплеи LTPO, о чем мы говорили вчера, следовательно, эта модель с может похвастаться гораздо более эффективной переменной частотой обновления, чем любой другой смартфон на рынке.
Он также говорил о количестве оперативной памяти. Он сказал, что и Galaxy Note 20, и Note 20+ будут иметь 16 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации, что здорово, но я думаю, что должны быть и другие доступные конфигурации ОЗУ, чтобы снизить стоимость для чувствительных к цене рынков.
До релиза Galaxy S20 также говорили о доступности моделей минимум с 12 ГБ ОЗУ, но в итоге Samsung продает 8 ГБ варианты S20 и S20 + и 12 ГБ для Ultra версии. Так что думаю стоит ожидать и другие конфигурации оперативной памяти, но хорошо знать, что серия Galaxy Note 20 будет иметь максимальную емкость 16 ГБ.
Наконец, дата выпуска, по словам Росса, не меняется. Samsung запустит Note 20 вместе с Fold 2 в начале августа и выпустит в продажу в конце августа или начале сентября.
Говорят, что корейский производитель находится на пороге коммерциализации 3D Sonic Max, последней версии биометрического ридера Qualcomm, площадь распознавания которого в 17 раз больше по сравнению с 3D Sonic Sensor, впервые внедренным в семейство Galaxy S10.
Как утверждает генеральный директор DSCC Росс Янг, источник нескольких недавних сообщений о предстоящем фаблете, Note 20 наконец-то готов к этой технологии. Отраслевой аналитик раскрыл новую информацию на этой неделе в интервью.
Благодаря увеличенной области распознавания отпечатка пальца, Galaxy Note 20 будет обладать более безопасной и удобной биометрической аутентификацией.
По безопасности, можно будет защищать свой телефон двумя отпечатками одновременно, что может быть полезно для каких то особых случаев, например, для платежей.
Кроме того, датчик преподносится как более быстрым и безопасным, благодаря тому, что он распознает кровоток и частоту сердечных сокращений, как еще один уровень проверки подлинности того, что палец, помещаемый на датчик, на самом деле является живым.
По удобству и ежу понятно. Если сейчас вам нужно идеально приложить палец к маленькой области распознавания, чтобы он разблокировался, то с новым датчиком можно будет приложить палец на гораздо большую площадь.
Также люди, которые получили в свои руки этот новый сканер, отметили, что он намного быстрее, чем современные ультразвуковые сканеры на S10 и Note 10.
Помимо этого, Янг повторил свои недавние заявления о том, что Galaxy Note 20+ будет использовать дисплеи LTPO, о чем мы говорили вчера, следовательно, эта модель с может похвастаться гораздо более эффективной переменной частотой обновления, чем любой другой смартфон на рынке.
Он также говорил о количестве оперативной памяти. Он сказал, что и Galaxy Note 20, и Note 20+ будут иметь 16 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации, что здорово, но я думаю, что должны быть и другие доступные конфигурации ОЗУ, чтобы снизить стоимость для чувствительных к цене рынков.
До релиза Galaxy S20 также говорили о доступности моделей минимум с 12 ГБ ОЗУ, но в итоге Samsung продает 8 ГБ варианты S20 и S20 + и 12 ГБ для Ultra версии. Так что думаю стоит ожидать и другие конфигурации оперативной памяти, но хорошо знать, что серия Galaxy Note 20 будет иметь максимальную емкость 16 ГБ.
Наконец, дата выпуска, по словам Росса, не меняется. Samsung запустит Note 20 вместе с Fold 2 в начале августа и выпустит в продажу в конце августа или начале сентября.