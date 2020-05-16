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Новый смартфон от Redmi: Redmi 9 или Redmi Note 10

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MobilZone
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В базе данных китайского агентства по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появились характеристики и изображения нового смартфона бренда Redmi, проходящего под модельным номером M2004J7AC.

Судя по данным регулятора, новинка получила 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей, новую платформу MediaTek Dimensity 800+ с 5G-модемом, 6/8 Гб оперативки, 64/128/256 Гб встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком изображения на 48 Мп, 16-мегапиксельную фронталку в небольшом каплевидном вырезе, а также аккумулятор на 4520 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.

Новый смартфон от Redmi: Redmi 9 или Redmi Note 10Новый смартфон от Redmi: Redmi 9 или Redmi Note 10


Размеры нового смартфона Redmi составляют 164,15 x 75,75 x 8,99 мм при массе в 208 граммов, а из коробки аппарат будет работать под управлением новейшей прошивки MIUI 12, основанной на ОС Android 10.

Что касается того, под каким коммерческим названием смартфон выйдет на рынок, то здесь мнения разделились. Одни пользователи считают что это Redmi 9, о чем говорит схожий с этой линейкой дизайн, набор камер и каплевидный вырез.

Другие считают, что в TENAA приведены спецификации и изображения Redmi Note 10 5G, что больше похоже на правду, так как он должен выйти летом этого года и тогда вполне может получить прошивку MIUI 12.