Какие характеристики получит будущий флагман Xiaomi Mi 11

Ресурс iGeekPhone, который любит выкладывать различные слухи и предположения, а порой и просто фантастические данные, опубликовал ключевые характеристики, которые, по его мнению, получит будущий флагманский смартфонКак сообщает источник, Xiaomi Mi 11 будет оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем неизвестной диагонали с эффективной площадью 100% и частотой обновления изображения 144 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 875 с 5G модемом Snapdragon X60, многомодульной основной камерой со 100х цифровым зумом, разрешение главного датчика которой будет намного выше 108 Мп, а также аккумулятором ёмкостью около 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.Также компания Xiaomi ко времени анонса Xiaomi Mi 11 должна довести до ума технологию размещения фронтальной камеры непосредственно под поверхностью дисплея.Кроме того, грядущему флагманскому смартфону Xiaomi Mi 11 обещают полноценную защиту от попадания влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68.