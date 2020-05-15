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Samsung Galaxy A21s - дизайн и характеристики стали известны

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MobilZone
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Galaxy A21s - это следующий смартфон Самсунг, который готовится к скорому релизу. За последние несколько недель телефон появлялся в различных сертификатах и списках.

А теперь внешний вид телефона и его дополнительные характеристики были замечены в списке Google Play Console.
Кроме этого, традиционно ресурс WinFuture сливает официальные пресс рендеры устройства.

Итак, Galaxy A21s (СМ-A217F) будет оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1600 ? 720 пикселей) и круглым отверстием в углу под селфикамеру. Заметьте, что здесь довольно маленький подбородок.
Учитывая, что в телефоне предполагается использовать ЖК-панель IPS, он будет иметь емкостный считыватель отпечатков пальцев, расположенный сзади. Предстоящий смартфон среднего класса от Samsung, похоже, будет работать под управлением Android 10 , поэтому он будет оснащен One UI 2.0 из коробки.

Он оснащен еще не анонсированным чипом Exynos 850, который имеет восемь ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и графический процессор ARM Mali-G76 с тактовой частотой 1 ГГц.
3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ встроенной памяти. Также стоит рассчитывать на слот для карт памяти microSD.
Galaxy A21s имеет четыре камеры сзади и внешне они очень похожи на камеры Galaxy A51. Аналогичная L-образная форма, но вспышка находится рядом с верхним датчиком, а не в середине.

В недавно утекшем промо видео было показано, что смартфон будет иметь режимы AR и Живого фокуса в видео



В качестве источника питания выступает батарея емкостью 5000 мАч. Galaxy A21s будет выпущен в четырех цветах: черный, синий, красный и белый.

Телефон уже прошел сертификацию Bluetooth, FCC, Wi-Fi, поэтому можно ожидать запуска в самое ближайшее время по стоимости в районе 200 евро.