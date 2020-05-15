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OPPO Украина дарят беспроводные наушники OPPO Enco W31

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MobilZone
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15 мая, 2020, Киев, — Сегодня OPPO AED Украина объявили, что подарят инновационные беспроводные наушники OPPO Enco W31 каждому, кто приобретет смартфон Орро Reno3 в период с 15 по 24 мая 2020 года.


Смартфон OPPO Reno3 Смартфон OPPO Reno3 создан на базе абсолютно новой операционной системы ColorOS 7. Он объединяет современные технологические достижения OPPO в дизайне фронтальной 44-мегапиксельной камеры и открывает новые возможности мобильной фотографии.


Изящный и мощный Reno3 стал тоньше и легче предыдущих моделей. Оборудованный 6,4-дюймовым гибким АМOLED-экраном, новым ультратонким светочувствительным подэкранним модулем отпечатков пальцев, смартфон имеет толщину корпуса всего 7,9 мм и весит лишь 171г.


Основная камера OPPO Reno3 состоит из четырех элементов: основная камера на 48Mп, телеобъектив на 13Мп, 8Мп ультра-широкоугольная камера и 2Мп черно-белый модуль. Фронтальная камера на 4Мп поможет сделать впечатляющие селфи со сверхвысоким разрешением.


Reno3 підтримує AI-режим Ultra-Clear Night, має функцію відео-боке, відеозум та режим AI-б’ютіфікації, стимулюючи користувачів проявляти уяву та створювати відео, схожі на фільми. 


8 Гб RAM и 128 Гб ROM, 48Мп основная камера, 44Мп фронтальная камера. Цвета корпуса: Лунный Черный и Звездный Синий

Цена в магазинах официальных партнеров: 11999 грн


Беспроводные наушники OPPO Enco W31 используют бинауральную передачу данных по каналу Bluetooth с низкой задержкой и совместимы с большинством смартфонов. Благодаря эргономичному дизайну, они удобно и безопасно располагаются в ушах, имеют высокую устойчивость к влаге и пыли, идеально подходят даже самым активным пользователям.


В наушниках OPPO Enco W31 используется двойной композитный термопластик (TPU) и графеновые диафрагмы для улучшения частотных характеристик. Доступны два режима звука: для классической и поп-музыки — режим баланс, который выравнивает звук в частотном диапазоне; а для года и электронной танцевальной музыки — басовый режим, усиливающий низкие частоты.



Ищите в магазинах официальных партнеров.

Доступные цвета — черный и белый.

Цена — 1999 грн.

Акция «Купи новый Орро Reno3 и получи наушники Enco W31 в подарок!» продлится в магазинах официальных партнеров OPPO с 15 по 24 мая.