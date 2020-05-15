Регион который открывает все фишки в MIUI 12

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Разблокировка по лицу

В данной статье я хочу рассказать вам об одном интересном регионе, и о всех возможностях, которые откроются после перехода на него. Речь пойдет о регионе - Индия. До недавнего времени я пользовался другим, но интерес меня подкупил, и я решил попробовать. А что из этого вышло, вы сейчас узнаете.Многие уже знают, что при выборе того или иного региона, в смартфоне открываются, или наоборот пропадают некоторые особенности. А зависит это на прямую, от требований страны, на территории которой пользуются устройствами Xiaomi. Так вот, мы пришли к выводу, что у Индии таких требований попросту нет. Потому что именно в нем доступно все, что может в себя включать прошивка MIUI. Мы не можем утверждать это на все 100%, но вот то, что Индия предоставляет самый обширный функционал, так это точно.Вообще, громкость является одним из самых важных критериев, которые могут выдвигать отдельные регионы.В Индии никаких ограничений нет, и именно поэтому громкости тут хоть отбавляй). Если вам не хватает громкости в наушниках, то просто поставьте регион - Индия.Это приложение, в данном регионе имеет более расширенный функционал.Вместо трех вкладок, появилось еще две:В них можно установить рингтон для смартфона, или же выбрать шрифт, которых там огромное количество:Так как производитель не озадачен требованиями, то он так же не "брезгает" рекламой на устройстве.И теперь, чтобы от нее избавиться придется "полазить" по настройкам и поотключать её.При выборе региона - Индия, ваш смартфон будет получать обновления системы в "первом эшелоне".Так же, ваше устройство будет быстрее получать обновления системных приложений.Стандартное приложение - Сообщения, получило интересную фишку.Теперь СМС другим пользователям смартфонов Xiaomi, у которых включена эта функция, будут бесплатными. Так как они отправляются при помощи интернета.В настройках этой функции, мы может активировать несколько интересных фишек:Теперь в настройках приложения - Телефон, появилась функция - Определение номера телефона.Оно позволяет вам идентифицировать номер телефона и присваивать ему различные категории (не стоит путать с антиспамом).Если какого-то номера нет в базе, и вам он звонил впервые, вы сможете добавить ему метку, после чего, все об этом будут знать. Вся информация хранится на серверах Xiaomi.Появилось много дополнительных системных приложений, которые нам не нужны вовсе. И работать на территории Украины они не будут.Поэтому придется заморочиться и поудалять их с вашего смартфона.На некоторых моделях смартфонов, на которых не было доступа к данной функции. После перехода на регион - Индия, появится возможность использовать разблокировку по лицу.