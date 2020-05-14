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One UI 2.1 на Samsung Galaxy S9 уже скоро

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MobilZone
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Если по-прежнему оставались сомнения в том, что Samsung разрабатывает обновление One UI 2.1 для Galaxy S9 и Note 9, то сейчас можно с уверенность сказать, что компания уже тестирует прошивку для Galaxy S9 в Южной Корее .

Тестовые версии прошивки для Galaxy Note 9 появились неделю назад, и похоже, что серия Galaxy S9 не слишком далеко отстает от своего брата.

Подобно тестовой прошивке Galaxy Note 9, показанной неделю назад , номер тестируемой сборки ясно указывает на то, что тестируемое обновление является большим.

Если предположить, что все идет по плану, Samsung планирует выпустить One UI 2.1 для серии Galaxy S9 в июне, по крайней мере, в Южной Корее. Это предварительное окно запуска было подтверждено модератором на форумах сообщества Samsung Korea всего пару дней назад.

One Ui 2.1 должен внести несколько изменений и дополнений в Galaxy S9, но только время покажет, какие именно функции Galaxy S20 будут включены в релиз. Я буду держать вас в курсе.