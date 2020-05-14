Топ смартфонов Xiaomi 2020 на любой бюджет

Xiaomi Mi 10 с поддержкой видео 8К

Достоинства:

Четырехсенсорная основная камера с разрешением 108 мегапикселей.

Поддержка видеосъемки в формате 8К.

Фронтальная камера на 20 МР с функцией съемки 1080р при скорости 30fps.

Встроенная память UFS 3.0 в сочетании с высокоскоростным модулем Wi-Fi 6.

Xiaomi Mi Note 10 Pro с пятью камерами

Преимущества:

Светодиодная вспышка, которая состоит из 4 элементов.

32-мегапиксельная фронталка.

Мощный чипсет Snapdragon 730 (по AnTuTu устройство набирает 260 000 баллов) с графическим ускорителем Adreno 618.

6,47-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+.

Аккумулятор емкостью 5260 мАч с 30-ваттным зарядным устройством.

Игровой телефон Black Shark 3 Pro с выдвижными триггерами

Особенности модели:

Процессор Snapdragon 865 с видеоускорителем Adreno 650 выдает около 620 000 бенчмарков по AnTuTu.

Установка модема X55 для работы в сетях 5G.

Комплект беспроводных технологий в виде NFC, Wi-Fi 6.

Основная камера на 64 мегапикселя с широкоугольным 13-мегапиксельным и 5-мегапиксельным портретным сенсорами.

Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которая заряжается 65-ваттным зарядным устройством. Есть возможность воспользоваться магнитной зарядкой.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro с боковым сканером отпечатков пальцев

Достоинства:

48-мегапиксельная камера с макрокамерой 5 МР, широкоугольным 8 МР сенсором 119° и датчиком глубины 2 МР.

Умение записывать видео в формате 4К при скорости 30fps.

Экранный модуль на 6,67 дюймов с разрешением 2400х1080 пикселей и яркостью 450 нит.

Встроенный аккумулятор на 5020 мАч с 18-ваттной зарядкой.

Note 9 Pro

С самого начала 2020 года компания Сяоми активно выпускает на рынок разнообразные модели. Они отличаются между собой по дизайну, уровню мощности и, конечно же, стоимости. Что же можно купить из телефонов Ксиаоми в настоящий момент? Предлагаем вам познакомиться с обзором самых лучших девайсов бренда, которые увидели свет в этом году.Особенность модели заключается в закругленных краях корпуса, из-за чего экран кажется безграничным, он словно «перетекает» в заднюю крышку. AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюймов выдает картинку отменного качества, ведь реализованы опции поддержки HDR10+ и обновления экрана 90 Гц. Изображение кажется удивительно реалистичным, а порой даже объемным.Впечатляют возможности процессора Snapdragon 865, который функционирует в паре с видеоускорителем Adreno 650. Если изучить результаты теста по АнТуТу, то окажется, что девайс набрал целых 570 000 бенчмарков.Купить Xiaomi Mi 10 можно по цене от 15 140 гривен.Модель впечатляет количеством фотокамер, ведь их количество достигает 5 штук. Основная камера разрешением 108 мегапикселей получила восьмилинзовый объектив и угол обзора 82°. Для портретной съемки разработан сенсор на 12 мегапикселей с двукратным оптическим зумом, а для широкоугольных фото – 20-мегапиксельная матрица с 117°. Макроснимки делаются с помощью датчика на 2 мегапикселя, а пятимегапиксельный телефотомодуль способен к 50-кратному цифровому приближению. В число его достоинств входит оптическая стабилизация и 10-кратный гибридный зум.Предлагается Mi Note 10 Pro по стоимости от 12 977 гривен.Геймеры по достоинству оценят улучшенную систему управления игрой. Она представлена механическими элементами управления, что позволяет задействовать дополнительно два указательных пальца. Минимальный ресурс триггеров составляет 300 000 циклов открытия/закрытия и более 1 млн. нажатий.По разрешению дисплея Black Shark 3 Pro считается рекордсменом, ведь показатель AMOLED-дисплея диагональю 7,1 дюймов равняется 3120х1440 пикселям. Заметно возросла его чувствительность (270 Гц), а частота обновления увеличилась до 90 Гц.В число достоинств модификации входит внушительный объем оперативной памяти, который равняется 8 и 12 гигабайтам.Представитель средней ценовой категории оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G с двукластерной ядерной архитектурой. Если посмотреть по тесту АнТуТу, то результат будет не самым выдающимся - 280 000 баллов. Пользователям предлагается выбирать среди модификаций с 4/6 гигабайтами оперативки и 64/128 гигабайтами встроенного хранилища. Если таких объемов для хранения информации недостаточно, то можно установит карту памяти до 512 Гб.Отличительной чертой модели является нестандартное оформление фронтальной камеры, которая представлена в виде крошечного глазка. Дактилоскопический датчик было решено перенести на боковую клавишу, благодаря чему пользоваться им стало еще удобней.Цена наначинается с 5407 гривен.