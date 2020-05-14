ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:39
Топ смартфонов Xiaomi 2020 на любой бюджет
15:34
Xiaomi представила футуристический электросамокат Scooter Air T15
13:18
Cмарт-часы Huawei Watch GT 2e уже в Украине
12:13
Новая лампа ночник Xiaomi Midian Bedside Lamp с нулевым излучением синего цвета
20:00
Устройство которое поможет вам общаться на разных языках: N1 Implant
18:00
Xiaomi Redmi 9: известны все характеристики
16:00
iPhone 11 Pro Max сильно подешевел со старта продаж
14:06
Как обновляться одним из первых в MIUI 12
11:52
Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом
10:14
Galaxy Tab S6 против iPad Pro 2020, какой планшет лучше
20:56
Galaxy Note 20 или Galaxy Fold 2 официально подтверждены
19:00
Сравнение ручных пылесосов Xiaomi Dreame: V9, V9P, V10, V10P, XR
17:00
Отличия новой серии бестселлеров Redmi Note 9 против Note 9S и Note 9 Pro
15:47
Samsung Galaxy S21 - характеристики камеры стали известны
13:26
Раскрыты характеристики смартфона Xiaomi redmi 10X
11:37
Новый смартфон с камерой на 108МП и Snapdragon 865 и это не Samsung и не Xiaomi
19:50
Лучший смартфон Xiaomi на Snapdragon 865, с полностью безрамочным экраном и с 5 камерами
17:00
Шикарный флагман новинка: NFC, Spapdragon 865 и дисплей "под фильмы"
15:00
Плюсы и минусы нового Xiaomi Redmi Note 9S
13:00
Последние утечки и новости об iPhone 12
11:13
Секреты MIUI 11: Отключаем бесполезные уведомления и улучшаем автономность
20:30
Умный велотренажер Xiaomi Fitness Springbok по невероятно привлекательной цене
18:30
Самый дешевый смартфон на Snapdragon 865
16:30
Главный конкурент Xiaomi Mi 10 Lite, который лучше во всём
14:30
Топ 5 роботов-пылесосов Xiaomi: в поисках идеальной модели
12:47
Самый дешевый флагман на рынке со Snapdragon 865, китайцы сделали топовый телефон дешевле 400$
11:13
Чем хорош смартфон Xiaomi Redmi Note 9S
21:05
Новый доступный камерофон от Xiaomi: анонсирован смартфон с 48 МП и быстрой зарядкой
18:26
Официальный список смартфонов Xiaomi, которые получат новейшую MIUI 12
16:38
Meizu 17 и Meizu 17 Pro официально представлены, доступные флагманы с отличительным дизайном и топовой начинкой
14:36
Смартфоны Xiaomi 2020, топ моделей на любой бюджет
12:24
Galaxy BudsX могут иметь встроенный mp3 плеер
10:55
Xiaomi Beth GaN Energy: зарядное устройство плюс аккумулятор
 Больше новостей
» » Топ смартфонов Xiaomi 2020 на любой бюджет
-

Топ смартфонов Xiaomi 2020 на любой бюджет

Поделиться:
MobilZone
361
С самого начала 2020 года компания Сяоми активно выпускает на рынок разнообразные модели. Они отличаются между собой по дизайну, уровню мощности и, конечно же, стоимости. Что же можно купить из телефонов Ксиаоми в настоящий момент? Предлагаем вам познакомиться с обзором самых лучших девайсов бренда, которые увидели свет в этом году.

Xiaomi Mi 10 с поддержкой видео 8К


Особенность модели заключается в закругленных краях корпуса, из-за чего экран кажется безграничным, он словно «перетекает» в заднюю крышку. AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюймов выдает картинку отменного качества, ведь реализованы опции поддержки HDR10+ и обновления экрана 90 Гц. Изображение кажется удивительно реалистичным, а порой даже объемным.
Впечатляют возможности процессора Snapdragon 865, который функционирует в паре с видеоускорителем Adreno 650. Если изучить результаты теста по АнТуТу, то окажется, что девайс набрал целых 570 000 бенчмарков.

Достоинства:

  • Четырехсенсорная основная камера с разрешением 108 мегапикселей.
  • Поддержка видеосъемки в формате 8К.
  • Фронтальная камера на 20 МР с функцией съемки 1080р при скорости 30fps.
  • Встроенная память UFS 3.0 в сочетании с высокоскоростным модулем Wi-Fi 6.
Купить Xiaomi Mi 10 можно по цене от 15 140 гривен.

Xiaomi Mi Note 10 Pro с пятью камерами


Модель впечатляет количеством фотокамер, ведь их количество достигает 5 штук. Основная камера разрешением 108 мегапикселей получила восьмилинзовый объектив и угол обзора 82°. Для портретной съемки разработан сенсор на 12 мегапикселей с двукратным оптическим зумом, а для широкоугольных фото – 20-мегапиксельная матрица с 117°. Макроснимки делаются с помощью датчика на 2 мегапикселя, а пятимегапиксельный телефотомодуль способен к 50-кратному цифровому приближению. В число его достоинств входит оптическая стабилизация и 10-кратный гибридный зум.

Преимущества:

  • Светодиодная вспышка, которая состоит из 4 элементов.
  • 32-мегапиксельная фронталка.
  • Мощный чипсет Snapdragon 730 (по AnTuTu устройство набирает 260 000 баллов) с графическим ускорителем Adreno 618.
  • 6,47-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+.
  • Аккумулятор емкостью 5260 мАч с 30-ваттным зарядным устройством.
Предлагается Mi Note 10 Pro по стоимости от 12 977 гривен.

Игровой телефон Black Shark 3 Pro с выдвижными триггерами


Геймеры по достоинству оценят улучшенную систему управления игрой. Она представлена механическими элементами управления, что позволяет задействовать дополнительно два указательных пальца. Минимальный ресурс триггеров составляет 300 000 циклов открытия/закрытия и более 1 млн. нажатий.

По разрешению дисплея Black Shark 3 Pro считается рекордсменом, ведь показатель AMOLED-дисплея диагональю 7,1 дюймов равняется 3120х1440 пикселям. Заметно возросла его чувствительность (270 Гц), а частота обновления увеличилась до 90 Гц.

Особенности модели:

  • Процессор Snapdragon 865 с видеоускорителем Adreno 650 выдает около 620 000 бенчмарков по AnTuTu.
  • Установка модема X55 для работы в сетях 5G.
  • Комплект беспроводных технологий в виде NFC, Wi-Fi 6.
  • Основная камера на 64 мегапикселя с широкоугольным 13-мегапиксельным и 5-мегапиксельным портретным сенсорами.
  • Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которая заряжается 65-ваттным зарядным устройством. Есть возможность воспользоваться магнитной зарядкой.
В число достоинств модификации входит внушительный объем оперативной памяти, который равняется 8 и 12 гигабайтам.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro с боковым сканером отпечатков пальцев


Представитель средней ценовой категории оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G с двукластерной ядерной архитектурой. Если посмотреть по тесту АнТуТу, то результат будет не самым выдающимся - 280 000 баллов. Пользователям предлагается выбирать среди модификаций с 4/6 гигабайтами оперативки и 64/128 гигабайтами встроенного хранилища. Если таких объемов для хранения информации недостаточно, то можно установит карту памяти до 512 Гб.
Отличительной чертой модели является нестандартное оформление фронтальной камеры, которая представлена в виде крошечного глазка. Дактилоскопический датчик было решено перенести на боковую клавишу, благодаря чему пользоваться им стало еще удобней.

Достоинства:

  • 48-мегапиксельная камера с макрокамерой 5 МР, широкоугольным 8 МР сенсором 119° и датчиком глубины 2 МР.
  • Умение записывать видео в формате 4К при скорости 30fps.
  • Экранный модуль на 6,67 дюймов с разрешением 2400х1080 пикселей и яркостью 450 нит.
  • Встроенный аккумулятор на 5020 мАч с 18-ваттной зарядкой.
Цена на Note 9 Pro начинается с  5407 гривен.