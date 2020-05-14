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Xiaomi представила футуристический электросамокат Scooter Air T15

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MobilZone
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Новый электросамокат, выпущенный компанией Xiaomi совместно с суббрендом Ninebot, получил название Electric Scooter Air T15. Первое, на что обращаешь внимание – футуристический дизайн новинки. Этого дизайнеры добились за счет размещения на рулевой стойке светодиодной подсветки.

На руле самоката располагается ЖК-дисплей, на который выводятся текущая скорость, уровень заряда батареи и другая важная для райдера информация. Все данные можно также вывести на смартфон, для чего используется фирменное приложение Ninebot.
Для включения самоката требуется нажать на задний брызговик, процесс торможения осуществляется аналогичным образом. Максимальная скорость составляет 20 км/ч, а вот запас хода – всего 12 км. Емкость аккумуляторной батареи равняется 4000 мАч, для восполнения заряда которой требуется около 3,5 часов.

Зато радует масса электросамоката Xiaomi, так как она составляет всего 10,5 кг.
Производитель отмечает, что транспортное средство может легко взбираться в гору с углом до 15°. Максимально допустимая нагрузка – до 100 кг.

К преимуществам новинки стоит отнести проколостойкие шины, которые специально создавались под самокат Ninebot Electric Scooter Air T15. Интересно, что передняя шина имеет диаметр 7,5 дюйма, а задняя – 5 дюймов.
Предусмотрена возможность складывания транспортного средства. Если в разложенном состоянии габариты составляют 1015x936x398 мм, то в сложенном они уменьшаются до 223x1024x202 мм.

В состав комплекта входит специальная подставка, которая предназначена для хранения самоката Xiaomi и его подзарядки.
В Китае в продажу новинка поступит уже 18 мая, а ее стоимость составляет 422 доллара. В России итоговая цена подрастет еще на 15-30 долларов.