Новая лампа ночник Xiaomi Midian Bedside Lamp с нулевым излучением синего цвета

Ассортимент умных ламп компании Сяоми пополнился очередной новинкой, которой стала лампа-ночник Xiaomi Midian Bedside Lamp. Производитель утверждает, что прибор не излучает опасного для глаз синего цвета, поэтому не мешает здоровому сну.В качестве источников света выступают красные и желтые светодиоды. Показатель цветовой температуры составляет 1800K, при этом никаких фильтров для снижения синего цвета нет. Однако надо отметить, что в режиме «нулевого синего» цвета мощность изделия составляет всего 2 Вт, то есть обеспечивается минимальное свечение.Управлениеорганизовано через фирменное приложение для смартфона Mijia. Через программу выбирается нужный режим работы, регулируется цветовая температура. Доступна опция установки музыки для фонового воспроизведения, пользователь также может установить будильник. Прибор поддерживает функцию голосового управления, однако он воспринимает только китайский язык.Включить/выключить ночник Сяоми, выбрать нужный режим работы можно и за счет нажатия физических клавиш, расположенных на корпусе устройства.На площадке коллективного финансирования компании Xiaomi лампа Midian Bedside Lamp предлагается по цене 28 долларов. При поступлении в продажу на территории Китая ее стоимость увеличится до 46 долларов. Соответственно, в России цена на лампу, скорее всего, поднимется до 55-60 долларов. Ориентировочные сроки начала продаж на российском рынке – середина июля 2020 года.