Xiaomi Redmi 9: известны все характеристики

Компания Сяоми планировала выпустить на рынок новый бюджетный смартфон Redmi 9 еще в апреле 2020 года, однако из-за ситуации с коронавирусом пришлось несколько сместить сроки. Сейчас сообщается, что смартфон может появиться на прилавках до конца июня этого года.



И если точная дата начала продаж пока неизвестна, то вот характеристики нового «бюджетника» уже доступны. Источником информации стал официальный сайт федеральной комиссии по связи США, где появились описания новинки.



Известно, что в сравнении с Redmi 8 диагональ экрана увеличится с 6,22 до 6,6 дюймов. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10, поверх которой привычно установят фирменную оболочку MIUI 11 или, может быть, даже последнюю версия прошивки – MIUI 12. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G80. Минимальный объем оперативной памяти, скорее всего, составит 3 гигабайта.



Ожидается, что смартфон сможет работать с Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц, при этом поддержка 5G не предусмотрена.

А вот, что однозначно порадует потенциальных покупателей, так это фотокамера с 4-мя сенсорами на 13, 8, 5 и 2 мегапикселей. Смартфон оснастят и емкостным аккумулятором на 5000 мАч.



Если ориентироваться на стоимость предыдущих моделей, то цена на Xiaomi Redmi 9 может стартовать со 140-150 долларов, что весьма привлекательно с учетом технических характеристик аппарата.

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