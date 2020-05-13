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iPhone 11 Pro Max сильно подешевел со старта продаж

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MobilZone
906
Новый iPhone 11 Pro Max - это очень мощный, исключительно гладкий и простой в использовании аппарат. Он подойдет для требовательных пользователей. Многие будут поражены снимками с новой тройной камеры и увеличенным временем автономной работы. Он понравится всем, кто ищет бескомпромиссное решение в компактном дизайне.

Революционная система фотосъемки предлагает множество новых возможностей с использованием новейших технологий. Система камер захватывает весь объект и легко справляется с недостаточным освещением. С помощью его камеры вы сможете стать почти профессионалом в мире фотографии. Камеры работают вместе и всегда создают идеальные снимки при поддержке искусственного интеллекта процессора A13 Bionic.

Камера превосходна и при съемке портретов благодаря новым режимам, т.к. теперь вы можете точно фотографировать даже своих четвероногих друзей. Камера обеспечивает до 6 портретных световых эффектов. Новое поколение Smart HDR усиливает светлые и темные детали на изображениях, выделяя как светлые, так и темные области, не ухудшая цвета на остальной части изображения. iPhone 11 Pro Max автоматически настраивает не только детали объекта, но и фон.

Испытайте еще больше удовольствия с улучшенной селфи-камерой TrueDepth 12Mpx. Она позволяет снимать селфи в замедленном режиме в разрешении Full HD со скоростью 120 кадров в секунду. Кроме того, камера автоматически подстраивает масштаб при съемке, поэтому больше людей могут поместиться в кадре, и групповая селфи никогда не будет проблемой снова.

iPhone 11 Pro Max сильно подешевел со старта продаж
Дисплей Super Retina XDR является первоклассным во всех отношениях. Делаете ли вы снимки или просматриваете картинки при ярком дневном свете или в вечерних сумерках, он всегда адаптируется для улучшения качества изображения. Дисплей Pro Max имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение 2688 ? 1242 пикселей с плотностью в 458 точек на дюйм.

При разработке чипа A13 Bionic максимальный акцент был сделан на производительность. IPhone способен на то, что не умеет ни один другой смартфон. Общая производительность процессора и графического процессора увеличилась при одновременном снижении энергопотребления, поэтому iPhone 11 Pro Max отлично справляется с требовательными играми и новейшими приложениями дополненной реальности. Увеличение общей производительности также оказало положительное влияние на продление срока службы батареи по сравнению с предыдущим поколением. Также есть возможность быстро зарядить смартфон до 50% примерно за 30 минут.

Цена на данный смартфон которая была 59 180 гривен, а теперь упала до 30 200 гривен. 