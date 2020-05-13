iPhone 11 Pro Max сильно подешевел со старта продаж

Камера превосходна и при съемке портретов благодаря новым режимам, т.к. теперь вы можете точно фотографировать даже своих четвероногих друзей. Камера обеспечивает до 6 портретных световых эффектов. Новое поколение Smart HDR усиливает светлые и темные детали на изображениях, выделяя как светлые, так и темные области, не ухудшая цвета на остальной части изображения. iPhone 11 Pro Max автоматически настраивает не только детали объекта, но и фон.

Новый iPhone 11 Pro Max - это очень мощный, исключительно гладкий и простой в использовании аппарат. Он подойдет для требовательных пользователей. Многие будут поражены снимками с новой тройной камеры и увеличенным временем автономной работы. Он понравится всем, кто ищет бескомпромиссное решение в компактном дизайне.Революционная система фотосъемки предлагает множество новых возможностей с использованием новейших технологий. Система камер захватывает весь объект и легко справляется с недостаточным освещением. С помощью его камеры вы сможете стать почти профессионалом в мире фотографии. Камеры работают вместе и всегда создают идеальные снимки при поддержке искусственного интеллекта процессора A13 Bionic.Испытайте еще больше удовольствия с улучшенной селфи-камерой TrueDepth 12Mpx. Она позволяет снимать селфи в замедленном режиме в разрешении Full HD со скоростью 120 кадров в секунду. Кроме того, камера автоматически подстраивает масштаб при съемке, поэтому больше людей могут поместиться в кадре, и групповая селфи никогда не будет проблемой снова.Дисплей Super Retina XDR является первоклассным во всех отношениях. Делаете ли вы снимки или просматриваете картинки при ярком дневном свете или в вечерних сумерках, он всегда адаптируется для улучшения качества изображения. Дисплей Pro Max имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение 2688 ? 1242 пикселей с плотностью в 458 точек на дюйм.При разработке чипа A13 Bionic максимальный акцент был сделан на производительность. IPhone способен на то, что не умеет ни один другой смартфон. Общая производительность процессора и графического процессора увеличилась при одновременном снижении энергопотребления, поэтому iPhone 11 Pro Max отлично справляется с требовательными играми и новейшими приложениями дополненной реальности. Увеличение общей производительности также оказало положительное влияние на продление срока службы батареи по сравнению с предыдущим поколением. Также есть возможность быстро зарядить смартфон до 50% примерно за 30 минут.Цена на данный смартфон которая была 59 180 гривен, а теперь упала до 30 200 гривен.