Как обновляться одним из первых в MIUI 12

А как же получать стабильные обновления раньше всех?

Так же стоит отметить, что в MIUI есть фичи с регионами.

Мы думаем, что каждый увидевший, новую MIUI 12 сказал у себя в голове:"- Когда же придёт обновление до 12 версии оболочки?"Когда мы узнали получим ли мы обновление, стоит ознакомиться с разными видами ранних обновлений.Можно получать очень beta обновления зарегистрировавши свой Mi аккаунт, как аккаунт тестировщика, но beta - это лаги, фризы, баги и возможность "окирпичивания". Поэтому обычному пользователю этот режим не нужен.Для начала зайдите в "Настройки" и затем мы заходим в "О телефоне", после чего следуем в "Обновление системы".Теперь нажимаем на три точки в верхнем правом углу, выбираем "Настройки" и листаем вниз и активируем пункт "Ранние обновления".Теперь мы будем получать стабильные обновления быстрей тех, у кого этот пункт деактивирован.А если по подробней, то в зависимости, от вашего региона у вас меняется характеристика смартфона, например: если установитьКНДР, Тайвань или Индия, то звук станет громче.Для того чтобы вам прилетали ранние обновления ещё раньше, то вам нужно установить какой-либо из регионов: