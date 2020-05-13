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Как обновляться одним из первых в MIUI 12

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MobilZone
1 088
Мы думаем, что каждый увидевший, новую MIUI 12 сказал у себя в голове:"- Когда же придёт обновление до 12 версии оболочки?"
Когда мы узнали получим ли мы обновление, стоит ознакомиться с разными видами ранних обновлений.

Beta
Можно получать очень beta обновления зарегистрировавши свой Mi аккаунт, как аккаунт тестировщика, но beta - это лаги, фризы, баги и возможность "окирпичивания". Поэтому обычному пользователю этот режим не нужен.

А как же получать стабильные обновления раньше всех?

Стабильные
Для начала зайдите в "Настройки" и затем мы заходим в "О телефоне", после чего следуем в "Обновление системы".
Как
Теперь нажимаем на три точки в верхнем правом углу, выбираем "Настройки" и листаем вниз и активируем пункт "Ранние обновления".
Как обновляться одним из первых в MIUI 12
Теперь мы будем получать стабильные обновления быстрей тех, у кого этот пункт деактивирован.

Так же стоит отметить, что в MIUI есть фичи с регионами.

А если по подробней, то в зависимости, от вашего региона у вас меняется характеристика смартфона, например: если установить КНДР, Тайвань или Индия, то звук станет громче.
Как обновляться одним из первых в MIUI 12
Для того чтобы вам прилетали ранние обновления ещё раньше, то вам нужно установить какой-либо из регионов: Индия, Мексика и Китай.