Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом

Мы с вами уже несколько раз видели загадочный смартфон Samsung в стиле линейки Note без отверстия под селфи камеру. Эти смартфоны то тут то там появлялись на официальных ресурсах Samsung, то есть нельзя списать их просто на фанатские рендеры или какую-то случайность. Вчера нам скинули скрины из ещё одного промо ролика с официального канала Samsung.В промо демонстируется функция Tap View, когда одним касанием телефона к телевизору, он к нему моментально подключается. Очень крутая и полезная функция, которая должна была быть еще 5 лет назад. Но что поделаешь, кто-то создает колесики за 70,000 рублей, а кто-то пытается делать инновации.Самое интересное, это конечно вот эти кадры.Мы снова видим этот полноэкранный смартфон с подэкранной селфи камерой. И снова он угловатый, то есть в стиле линейки Galaxy Note.Я провел небольшое расследование, и кажется, что первый раз этот смартфон демонстрируется в руках этого чувака, которого нам показали несколькими кадрами ранее.И что мы здесь видим - да вроде бы обычной Galaxy Note 10, судя по расположению и формы камеры. И дальше этот же чувак, теперь уже показывает нам смартфон спереди, и здесь нет отверстия под камеру в центре.Дальше в промо показывают ещё несколько смартфонов и похоже все они являются смартфонами Galaxy Note 10 и снова бум:Опять без отверстия.Дальше здесь вообще странно:Вроде как включена селфи камера, так как мы видим изображение девушки, но интерфейс камеры явно говорит о том, что сейчас работает основная камера, потому что здесь хотя бы есть режим телефото объектива. Короче, здесь я не разобрался что происходит.В итоге у меня родилось пару теорий.Первая - Samsung нас просто троллит.Вторая - это то, что мы озвучивали ранее, Samsung уверены, что в 2021 году точно выпустят флагман с подэкранной селфи камерой и таким образом уже заранее начинают продвигать новый язык дизайна. Но тогда почему мы везде видим Note девайс?Что ж, вот вам и третья теория - Samsung покажут нам этим летом на мероприятии Galaxy Upacked готовый прототип устройства Note c камерой встроенной в дисплей. Разумеется, только в качестве демонстрации. Но почему бы и нет?