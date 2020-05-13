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Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом

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MobilZone / Гаджеты
288
Мы с вами уже несколько раз видели загадочный смартфон Samsung в стиле линейки Note без отверстия под селфи камеру. Эти смартфоны то тут то там появлялись на официальных ресурсах Samsung, то есть нельзя списать их просто на фанатские рендеры или какую-то случайность. Вчера нам скинули скрины из ещё одного промо ролика с официального канала Samsung.


В промо демонстируется функция Tap View, когда одним касанием телефона к телевизору, он к нему моментально подключается. Очень крутая и полезная функция, которая должна была быть еще 5 лет назад. Но что поделаешь, кто-то создает колесики за 70,000 рублей, а кто-то пытается делать инновации.
Самое интересное, это конечно вот эти кадры.
Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом
Мы снова видим этот полноэкранный смартфон с подэкранной селфи камерой. И снова он угловатый, то есть в стиле линейки Galaxy Note.
Я провел небольшое расследование, и кажется, что первый раз этот смартфон демонстрируется в руках этого чувака, которого нам показали несколькими кадрами ранее.
Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом
И что мы здесь видим - да вроде бы обычной Galaxy Note 10, судя по расположению и формы камеры. И дальше этот же чувак, теперь уже показывает нам смартфон спереди, и здесь нет отверстия под камеру в центре.
Дальше в промо показывают ещё несколько смартфонов и похоже все они являются смартфонами Galaxy Note 10 и снова бум:
Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом
Опять без отверстия.
Дальше здесь вообще странно:
Samsung Galaxy Note 20 с подэкранной камерой покажут этим летом
Вроде как включена селфи камера, так как мы видим изображение девушки, но интерфейс камеры явно говорит о том, что сейчас работает основная камера, потому что здесь хотя бы есть режим телефото объектива. Короче, здесь я не разобрался что происходит.
В итоге у меня родилось пару теорий.

Первая - Samsung нас просто троллит.
Вторая - это то, что мы озвучивали ранее, Samsung уверены, что в 2021 году точно выпустят флагман с подэкранной селфи камерой и таким образом уже заранее начинают продвигать новый язык дизайна. Но тогда почему мы везде видим Note девайс?
Что ж, вот вам и третья теория - Samsung покажут нам этим летом на мероприятии Galaxy Upacked готовый прототип устройства Note c камерой встроенной в дисплей. Разумеется, только в качестве демонстрации. Но почему бы и нет?