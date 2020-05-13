Galaxy Tab S6 против iPad Pro 2020, какой планшет лучше

Дизайн

Экран

Железо

Камеры

ОС

Цена

Как вы все наверное знаете, в начале этого месяца, не смотря на вспышку пандемии, Apple представила нам свой обновленный iPad Pro 2020 года, с новой камерой и датчиком LiDar! Этот планшет - глоток свежего воздуха на рынке гаджетов в мире. Замечательное устройство, как для профессионального использования так и для обыденного.Другое дело с Samsung, которые выпустили Galaxy Tab S6 в 2019 году, который, возможно, и сподвигнул купертиновцев к выпуску нового планшета.Эти два соперника заслуживают того, чтобы посмотреть на их схватку между собой, поскольку оба они являются лидерами в своем классе. IPad Pro 2020 или Galaxy Tab S6? Давайте узнаем!Хоть дизайн и не самый важный фактор в покупке профессионального девайса, но все же хочется владеть не только чем то максимально навороченным и производительным, но еще при этом красивым!И что касается дизайна, то на мой взгляд, если брать картину в целом, то iPad немного более красив.Посмотрите на камеры сзади, у Tab S6 они как-будто взяты с бюджетной линейки смартфонов Galaxy A 2019 года и прилеплены здесь. У iPad же модуль камеры выполнен в современном стиле своих братьев Айфонов.Надо учитывать, конечно, что Tab S6 был выпущен уже скоро как год назад и тогда язык дизайна ещё не пришел к камерам линейки S20 или A51/A71.В остальном у обоих минималистичный корпус и очень тонкие рамки, которые у Tab S6 кажутся более угловатыми. Отношение экрана к корпусу, к слову у нового Айпада составляет аж 85,5%, тогда как у Samsung чуть менее 82%.В общем, iPad справедливо обладает более свежим дизайном, но это и логично, так как он намного более новое устройство.Теперь переходим к дисплеем. Tab S6 обладает размером 10,5 дюймов, в то время как iPad 12,9 дюймов. Для планшета сегодня, вариант iPad выглядит более интересным. По слухам, следующий Tab S7 от Samsung также увеличит размеры, ведь этого требует рынок.По технологиям, у Galaxy Tab S6 это Super AMOLED-экран с разрешением 2560 x 1600.iPad Pro 2020 поставляется с IPS LCD и разрешением 2732 x 2048 пикселей.Плотность пикселей на дюйм у Samsung 288 ppi, а у Apple 265 ppi.Что лучше IPS или AMOLED - это вопрос весьма субъективный. Понятно, что на iPad самое последнее поколение IPS, которое они называют Liquid Retina с великолепной калибровкой, поэтому, сравнивая эти две технологии, сложно сказать, что определенно лучше. У каждого есть свои преимущества.Если вам нужен глубокий черный цвет, яркие цвета и длительное время автономной работы, то вашим выбором будет AMOLED.А если вам нужны яркие белые цвета, удобочитаемость при дневном свете, четкий текст и изображения, вероятно, IPS для этого подойдет немного лучше.Также в копилку iPad технология ProMotion для автоматической регулировки частоты обновления экрана вплоть до 120 Гц.В пользу же Samsung датчик отпечатка пальца, встроенный в экран, что на мой взгляд удобней, чем разблокировка по лицу, но это лично мне, суть в том, что на iPad датчика отпечатка пальца вообще нет.Под капотом Samsung Galaxy Tab S6 и Apple iPad Pro 2020 являются относительно разными устройствами, но оба они являются флагманскими.Galaxy Tab S6 оснащен Qualcomm Snapdragon 855 + 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ. И это очень мощная связка.Но, к сожалению, он всё же не такой мощный, как iPad Pro. Чипы Apple серии A становятся все лучше и лучше, и A12Z Bionic, который здесь установлен - всё же будет мощнее прошлогоднего Snapdragon.Конечно, у iPad Pro на 2 Гб меньше оперативной памяти, но подход к менеджменту оперативной памяти у этих устройств принципиально разный, поэтому количество гигабайт не обязательно будет играть такое большое значение, особенно, когда разница всего в 2 Гб.Когда дело доходит до хранилища, то Samsung, как всегда выгядит более привлекательным за счет дополнительного слота для microSD карты.Можно, конечно, взять iPad Pro сразу с 1 Тб, но цена тогда будет невероятно высока - $1500.Что касается батарей, Ipad Pro оснащен литий-ионным аккумулятором с функцией быстрой зарядки 18 Вт. Точный объем батареи Apple не раскрываетGalaxy Tab S6 оснащен достаточно внушительным литий-полимерным аккумулятором емкостью 7040 мАч.Думаю, Tab S6 проработает от одной зарядки дольше, отчасти благодаря OLED дисплею и меньшему размеру.Оба устройства могут заряжаться через свои порты USB-C, что очень хорошо.Хотя большинство людей предпочитают фотографировать на своих смартфонах, а не планшетах, тем не менее и на планшете когда никогда может пригодится приличная камера.IPad Pro имеет 12-мп основную камеру и 10-мп сверхширокую. Плюс к этому датчик LiDar для AR приложений!В Galaxy Tab S6 также две камеры на 13 мп и 5 мп соответственно!Говорить тут много нет смысла, так как всё таки камера на планшете - это не самое важное, плюс у нас ещё нет достаточно примеров камеры iPad, но наличие LiDar это несомненно плюс.Теперь про самое важное - ваш юзер экспириенс! И он будет значительно отличатся что в iPad что в Tab S6!iPad с недавнего времени стал больше похож своей операционной системой на ноутбук, у вас есть возможность смотреть файлы в хранилище, передавать их на другие устройства, подключать к нему флешки и прочее и прочее... Теперь в добавок ко всему этому завезли клавиатуру с трекпадом и возможность подключения мышки. Получается практически компьютер. Ключевое слово здесь - практически.Ведь на iPad нет десктопного режима, этим его система проигрывает Samsung.Режим Samsung Dex ставит iPad на колени. Здесь вы действительно получаете альтернативу ноутбуку, те же окна, та же мышь. К слову, мышку можно было подключать давным давно, Андроид все таки.Плюс режим многооконности. Поэтому мы и получаем, скажем так, более мультифункциональное устройство Tab S6, и все это заслуга именно операционной системы.И наконец, о цене!Очень важный момент - S-Pen уже входит в комплект Tab S6, тогда как Apple Pencil нужно докупать отдельно за 130 долларов.За Tab S6 Wi-Fi в нашей стране сегодня попросят 800 долларов и дадут наушники Galaxy Buds в подарок, со старта продаж, кстати, давали в подарок чехол клавиатуру.iPad Pro WiFi 11 дюймов стартует от 950 долларов. 12,9 дюймовая версия 1100 долларов.Плюс к этому добавляем 130 долларов за Apple Pencil и получаем устройство более, чем в полтора раза дороже, чем Galaxy Tab S6. И это ещё без учета беспроводных наушников Galaxy Buds.Клавиатура для iPad Pro 12,9 стоит 400 долларов. А для Tab S6 150 долларов.Лично я считаю, что эти клавиатуры это мастхэв, и поэтому в сумме за планшет, стилус и клавиатуру-чехол мы получаем 1700 долларовза Apple и 900 долларов за Samsung с наушниками.Выводы вы сделаете сами. Только вам решать на что тратить свои кровно заработанные деньги. Я лишь даю пищу для размылшения.И мне очень нравится новый iPad, правда. Как дизайном, так и характеристиками. И я даже не стану жаловаться на его высокую цену. Да, конечно, она кажется завышенной, но она всё ещё вписывается в мои рамки адекватности.Тем не менее, если бы мне пришлось выбирать под дулом пистолета, я все же пошёл бы за Samsung.Да, iPad больше, мощнее, есть LiDar и это преимущество. Однако, режим Dex и расширяемая память найдут в моей жизни больше применения, как и сэкономленные деньги.Но, лучшей опцией для меня останется дождаться Galaxy Tab S7, на котором я очень жду увеличенную диагональ. Это самое главное. Плюс подтянут другие характеристики и я думаю будет топово. Обязательно сравним его с iPad Pro.И это всё, народ! Пишите в комментариях понравился ли вам этот обзор и хотели бы вы увидеть еще подобные сравнения.