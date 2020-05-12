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Galaxy Note 20 или Galaxy Fold 2 официально подтверждены

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MobilZone
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Не смотря на огромное количество утечек, слухов и рендеров, попавших в сеть, сама компания Samsung до сих пор не давала ни каких официальных слов относительно Galaxy Note 20 или Galaxy Fold 2.

Но теперь у нас есть официально подтверждение, что оба телефона скоро появятся. Компания Samsung признала существование смартфонов и их подготовку к выпуску в своих результатах первого квартала 2020 года, опубликованных на сайте.

В этом посте Samsung подробно описывает два телефона (хотя и не подтверждает конкретные названия Note 20 и Fold 2), которые должны появиться в какой-то момент во второй половине года. Цитирую:
«Во втором полугодии на фоне неопределенности связанной с пандемией, ожидается усиление конкуренции на рынке, поскольку производители стремятся оправиться от слабости в первом полугодии. 
Компания продолжит предлагать различные продукты в премиум-сегменте с выпуском новых складных и Note моделей». 
Так что да, это первое реальное подтверждение обоих устройств из лагеря Samsung. Хоть и назван широкий диапазон даты релиза, мы все же должны ожидать Galaxy Unpacked, видимо в онлайн режиме, в конце июля или августе.
При этом, татуировкой это не выбито, учитывая ситуацию в мире, все еще 10 раз может поменяться, но вроде как в целом мир идет на поправку.
Мы точно узнаем больше по мере приближения даты выпуска в июле.