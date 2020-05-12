Samsung Galaxy S21 - характеристики камеры стали известны

сегодня у нас большие новости касательно следующего поколения линейки Galaxy S. Итак, из Тайваня поступают новости о том, что Samsung тестирует довольно интересные характеристики камеры для своего флагмана 2021 года, которые попытаются устранить некоторые болевые точки, на которые жалуются пользователи Galaxy S20 Ultra.Кажется, что Samsung не хочет повторять одну и ту же ошибку дважды, и поэтому они планируют отказаться от лазерного автофокуса, используемого на Galaxy S20 Ultra. Galaxy S21 должен иметь обычную двухфазную автофокусировку, как и все остальные флагманы.Кроме того, сообщается, что Galaxy S21 будет оснащаться основной камерой на 150 Мп. Да, ребята вы абсолютно правы в том, что Samsung неплохо было бы для начала заставить нормально работать 108 Мп сенсор, но видимо эти звери не успокоятся, пока не сделают 600 Мп датчик.О датчике на 150 Мп мы говорили в предыдущих новостях. Samsung уже завершил производство этого датчика, и они собираются снова использовать Xiaomi в качестве бета-тестера, как они это сделали со своим 108-мегапиксельным датчиком.Другие камеры Galaxy S21 состоят из телеобъектива с разрешением 64 МП, суперширика с разрешением 16 МП и, кроме того, макрообъектива с разрешением 12 МП.Макрообъектив сейчас широко используется в линейке Samsung Galaxy A, поэтому имеет смысл использовать его и в своих смартфонах премиум-класса.Также в сообщениях упоминается, что Samsung тестирует две версии Galaxy S21. Первая имеет оптическую стабилизацию изображения на основной и телеобъективах, а также на селфи-камере, в то время как другая версия оснащена оптической стабилизацией для основной камеры, телеобъектива и широкоугольной камеры, вместо селфи камеры.Нам придется подождать и посмотреть, какая модель окажется на производственной линии.Нужно понимать, народ, что сейчас проходит процесс разработки все может поменяться в дальнейшем по мере продвижения разработки и тестирований.Реальная ситуация с характеристиками камеры Galaxy S21 может стать определенной ближе к осени.Galaxy S21 также может стать первым телефоном с графикой AMD Radeon. Несколько дней назад мы увидели, насколько это мощное GPU, которое уничтожили Adreno 650 на Snapdragon 865 в тестах.Но и Qualcomm не сидит сложа рука. На соответствующих рынках Galaxy S21 будет опираться на Snapdragon 875, который пока не был официально анонсирован, но ресурс 91Mobiles, по-видимому, получил некоторую информацию о чипе из своих источников.Поскольку ожидается, что Qualcomm представит чип ещё не скоро, в декабре, то стоит опять же воспринимать информацию как довольно раннюю.Итак, источник утверждает, что Snapdragon 875 будет оснащен новыми ядрами Kryo 685. Как ожидается, в чип также будет интегрирован модемом Qualcomm X60 5G.Новые ядра процессора Kryo 685 будут работать в сочетании с новым графическим процессором, получившим название Adreno 660. GPU следующего поколения, скорее всего, будет иметь более 1250 гигафлопс (GFLOPS).Неясно, как собственный процессор Samsung Exynos 1000 будет конкурировать с решением Qualcomm, но известно, что по крайней мере от своих кастомных ядер Samsung отказался, поэтому мы можем рассчитывать на значительный прогресс.Samsung хочет сделать Galaxy S21 существенным обновлением, и это очень круто, но мы посмотрим, сможет ли устройство в действительности оправдать ажиотаж в следующем году.