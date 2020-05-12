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Раскрыты характеристики смартфона Xiaomi redmi 10X

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MobilZone
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Мы уже писали о том, что бренд Redmi готовится представить новый смартфон Redmi 10X, а сегодня грядущая новинка появилась в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

В данном тестовом пакете модель Redmi 10X показала результат в 360 и 1287 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. Для сравнения, смартфоны на чипе Qualcomm Snapdragon 765G набирают около 470 и 1770 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.

Напомним, Redmi 10X получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, свежую платформу MediaTek Helio G85, 4/6 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти, квадрокамеру с датчиками изображения на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную селфи-камеру, а также аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Дата выхода Redmi 10X пока не раскрывается, но, как сообщают инсайдеры, анонс должен состояться в самое ближайшее время.