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Новый смартфон с камерой на 108МП и Snapdragon 865 и это не Samsung и не Xiaomi

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MobilZone
490
Вышел новый смартфон с основной камерой на 108МП, при этом модель не принадлежит никакой популярной компании, типа, Samsung или Xiaomi. Выпуском смартфона занимается компания motorola, их новая модель работает на чистом Android 10, имеет самые топовые характеристики, которым могли бы позавидовать другие компании, а самое главное то, что новый флагман motorola имеет свои собственные неповторимые фишки.
Сегодня я вам расскажу про этот смартфон. Вы на канале "Смартфон головного мозга", а я начинаю!

Для начала пробежимся по основным характеристикам


Тут всё очевидно: мощно, круто, быстро! Работает флагман motorola на процессоре Snapdragon 865, имеет 12ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256ГБ встроенной памяти UFS 3.0. В плане начинка смартфон имеет самое топовое железо. Работает на чистом Android 10, поэтому все приложения и игры летают быстрее, чем на других Android-смартфонах.
Новый смартфон с камерой на 108МП и Snapdragon 865: Motorola Edge+
Дисплей также обладает топовыми характеристиками, при это motorola не пошли по пути бессмысленных характеристик, они не стали ставить 4К дисплей, который ничем не отличается от FullHD+ разрешения, которое как раз используется в флагмане motorola. Также они поняли, что 120ГЦ не дает какого-то большого смысла, поэтому поставили 90ГЦ, что положительно сказалось на батареи на 5000мАч.
Интересно, что при создании покатых граней дисплея большинство производителей задумывается только про красоту, забывая о функциональности. А motorola, сделав покатые грани, добавила на них кнопки, которые увеличивают удобство в играх, ведь смартфон превращается в геймпад с дисплеем.
Новый смартфон с камерой на 108МП и Snapdragon 865: Motorola Edge+
Смартфон motorola редкий флагман, который имеет камеру на 108МП. Motorola умеет делать камеры, поэтому качество снимков потрясающее, резкость, насыщенность, всё отлично. В основной камере есть оптическая и электронную стабилизацию, видео очень плавное и качественное.
Также есть 16МП широкоугольная камера, 8МП телефото с 3х оптическим зумом и оптической стабилизацией, последней камерой является ToF-сенсор. Фронтальная камера имеет разрешение в 25МП.

А теперь перейдем к фишкам!

Новый смартфон с камерой на 108МП и Snapdragon 865: Motorola Edge+
Смартфон обладает уникальными фишками, которых нет у конкурентов.
Например, флагман motorola может становится полноценной портативной колонкой, так как обладает стереодинамиками, которые способны выдавать 130-140 децибел с хорошим качеством, обычные смартфоны могут только 70-90 дб.
Новый смартфон с камерой на 108МП и Snapdragon 865: Motorola Edge+
Особенно круто, что это, наверное, единственный флагман, который имеет разъем 3.5мм под наушники. Возможно, это то, из-за чего влагозащита всего IP67, то есть смартфон можно мочить, но нельзя с ним купаться(а хотелось бы!!!).
Смартфон называется Motorola Edge+. Это один из лучший и самый интересный флагман 2020 года!