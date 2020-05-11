Лучший смартфон Xiaomi на Snapdragon 865, с полностью безрамочным экраном и с 5 камерами

Производительность удивляет

Дисплей без вырезов и 120ГЦ

Камеры прокачали

Остальные характеристики и название

Xiaomi недавно представила один из самых дешевых смартфонов на процессоре Snapdragon 865, это шикарная модель, продолжающая идеологию полностью безрамочных смартфонов с выезжающой камерой. Новая модель Xiaomi это смесь шикарных характеристик по нормальной цене.Смартфон Xiaomi, как и положено флагману 2020 года, имеет невероятную мощность, но Xiaomi перестарались... Модель набирает целых 588 тысяч баллов в AnTuTu, это один из самых мощный смартфонов в мире.За работу отвечает чип Snapdragon 865, графика Adreno 650, 6/8ГБ оперативной памяти и 128/256ГБ встроенной памяти. Даже самого минимального набора хватит на всё: игры, приложения по обработке фото и видео, будущие обновления ОС...Батарея в смартфоне стоит на 4700мАч, зарядка на 33ВТ в комплекте, с 0 до 100% заряжается за 60 минут, очень хороший показатель, можно на обеде зарядить смартфон до 100% без всяких проблем. Но этого не придется делать, ведь модель Xiaomi способна работать более суток на одном заряде.Дисплей смартфона XIaomi это мечта каждого человека, который хоть день пользовался полностью безрамочным дисплеем! Ведь такой формат сам по себе является лучшим, так в дисплей нового смартфона Xiaomi поставили частоту развертки в 120ГЦ. Картинка супер плавная, насыщенная, контрастная.Интересно, что дисплей OnePlus 8 Pro имеет практически такие же характеристики, как и у нового смартфоны Xiaomi, а дисплей OnePlus 8 Pro называют лучшим в мире.Так, например, в дисплее Xiaomi используется OLED-матрица с диагональю 6.67 дюймов, разрешением FullHD+, яркость целых 1200 нит, есть 100% поддержка цветового охвата DCI-P3. Последнее значит то, что смартфон максимально качественно и корректно воспроизводит цвета.Дисплей смартфона Xiaomi это реально один из лучших дисплеев в мире!Смартфон имеет камеры 2019 года, но в них используются более современные программные фишки, например, ночной режим второго поколения, возможность снимать в 4К 30fps, есть оптическая и электронная стабилизация, которые работают в паре.Пройдемся по основным характеристикам тыльных камер: 64 Мп (f/1.69, размер матрицы 1/1.7") + 8 Мп (3х оптический и 30х цифровой зум) + 13 Мп (123 градусов угол обзора) + 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.Смартфон называется Xiaomi Redmi K30 Pro, на данный момент он не продается в Украине и России, есть возможность взять только на AliExpress за 423 доллара, что является отличной ценой для этого смартфона, дешевле не найти.Xiaomi Redmi K30 Pro поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6, даже NFC есть, но без танцев с бубном и установок всякого софта бесконтактная оплата работать не будет.