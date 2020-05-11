ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:50
Лучший смартфон Xiaomi на Snapdragon 865, с полностью безрамочным экраном и с 5 камерами
17:00
Шикарный флагман новинка: NFC, Spapdragon 865 и дисплей "под фильмы"
15:00
Плюсы и минусы нового Xiaomi Redmi Note 9S
13:00
Последние утечки и новости об iPhone 12
11:13
Секреты MIUI 11: Отключаем бесполезные уведомления и улучшаем автономность
20:30
Умный велотренажер Xiaomi Fitness Springbok по невероятно привлекательной цене
18:30
Самый дешевый смартфон на Snapdragon 865
16:30
Главный конкурент Xiaomi Mi 10 Lite, который лучше во всём
14:30
Топ 5 роботов-пылесосов Xiaomi: в поисках идеальной модели
12:47
Самый дешевый флагман на рынке со Snapdragon 865, китайцы сделали топовый телефон дешевле 400$
11:13
Чем хорош смартфон Xiaomi Redmi Note 9S
21:05
Новый доступный камерофон от Xiaomi: анонсирован смартфон с 48 МП и быстрой зарядкой
18:26
Официальный список смартфонов Xiaomi, которые получат новейшую MIUI 12
16:38
Meizu 17 и Meizu 17 Pro официально представлены, доступные флагманы с отличительным дизайном и топовой начинкой
14:36
Смартфоны Xiaomi 2020, топ моделей на любой бюджет
12:24
Galaxy BudsX могут иметь встроенный mp3 плеер
10:55
Xiaomi Beth GaN Energy: зарядное устройство плюс аккумулятор
22:00
Белый Samsung Galaxy S20 Ultra поступил в продажу
20:00
Как ограничить громкость Windows 10 чтобы дети не слушали громко музыку
18:00
Настоящая магия, смартфон «копирует» реальные объекты и на лету вставляет в Photoshop
16:11
Samsung и AMD обгоняют Snapdragon в 2021 году
13:52
Как включить на Xiaomi супер экономию энергии
11:56
Приложения из MIUI 12 на ваш смартфон прямо сейчас
10:40
Полный список изменений в бета-версии прошивки MIUI 12
20:00
Топ 3 смартфона, которые фотографируют, как фотоаппарат
18:00
Обновляемся раньше других, секреты MIUI 12
15:54
Смартфон Xiaomi Mi 10s получит подэкранную фронталку
14:17
Смартфону Xiaomi Mi 10E обещают платформу Exynos 990
12:40
Redmi Note 7 получит Android 10 вместе с MIUI 12
10:22
Xiaomi приглашает на тестирование глобальной MIUI 12
21:14
Новый смартфон Redmi 10X выйдет в этом месяце
19:17
Скрытые настройки Google Chrome, о которых мало кто знает
16:42
Xiaomi начала набор тестеров для глобальной версии MIUI 12
 Больше новостей
» » Лучший смартфон Xiaomi на Snapdragon 865, с полностью безрамочным экраном и с 5 камерами
-

Лучший смартфон Xiaomi на Snapdragon 865, с полностью безрамочным экраном и с 5 камерами

Поделиться:
MobilZone
417
Xiaomi недавно представила один из самых дешевых смартфонов на процессоре Snapdragon 865, это шикарная модель, продолжающая идеологию полностью безрамочных смартфонов с выезжающой камерой. Новая модель Xiaomi это смесь шикарных характеристик по нормальной цене.

Производительность удивляет


Смартфон Xiaomi, как и положено флагману 2020 года, имеет невероятную мощность, но Xiaomi перестарались... Модель набирает целых 588 тысяч баллов в AnTuTu, это один из самых мощный смартфонов в мире.
За работу отвечает чип Snapdragon 865, графика Adreno 650, 6/8ГБ оперативной памяти и 128/256ГБ встроенной памяти. Даже самого минимального набора хватит на всё: игры, приложения по обработке фото и видео, будущие обновления ОС...

Батарея в смартфоне стоит на 4700мАч, зарядка на 33ВТ в комплекте, с 0 до 100% заряжается за 60 минут, очень хороший показатель, можно на обеде зарядить смартфон до 100% без всяких проблем. Но этого не придется делать, ведь модель Xiaomi способна работать более суток на одном заряде.

Дисплей без вырезов и 120ГЦ


Дисплей смартфона XIaomi это мечта каждого человека, который хоть день пользовался полностью безрамочным дисплеем! Ведь такой формат сам по себе является лучшим, так в дисплей нового смартфона Xiaomi поставили частоту развертки в 120ГЦ. Картинка супер плавная, насыщенная, контрастная.
Интересно, что дисплей OnePlus 8 Pro имеет практически такие же характеристики, как и у нового смартфоны Xiaomi, а дисплей OnePlus 8 Pro называют лучшим в мире.

Так, например, в дисплее Xiaomi используется OLED-матрица с диагональю 6.67 дюймов, разрешением FullHD+, яркость целых 1200 нит, есть 100% поддержка цветового охвата DCI-P3. Последнее значит то, что смартфон максимально качественно и корректно воспроизводит цвета.
Дисплей смартфона Xiaomi это реально один из лучших дисплеев в мире!

Камеры прокачали


Смартфон имеет камеры 2019 года, но в них используются более современные программные фишки, например, ночной режим второго поколения, возможность снимать в 4К 30fps, есть оптическая и электронная стабилизация, которые работают в паре.

Пройдемся по основным характеристикам тыльных камер: 64 Мп (f/1.69, размер матрицы 1/1.7") + 8 Мп (3х оптический и 30х цифровой зум) + 13 Мп (123 градусов угол обзора) + 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Остальные характеристики и название


Смартфон называется Xiaomi Redmi K30 Pro, на данный момент он не продается в Украине и России, есть возможность взять только на AliExpress за 423 доллара, что является отличной ценой для этого смартфона, дешевле не найти.
Xiaomi Redmi K30 Pro поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6, даже NFC есть, но без танцев с бубном и установок всякого софта бесконтактная оплата работать не будет.