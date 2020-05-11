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Шикарный флагман новинка: NFC, Spapdragon 865 и дисплей "под фильмы"

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MobilZone
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Дизайн смартфона выдает в нем гаджет высокого класса. С тыльной стороны стеклянная поверхность. Корпус металлический. В украинской рознице есть две расцветки: классический черный и зеленый, который в зависимости от освещения выглядит то светлее, то темнее. Модуль с камерами располагается чуть выше центра. На вертикальной платформе находится три объектива. Левее расположен еще один и вспышка.

Тыльная сторона плавно округляется к ребрам. То же самое происходит с передней стороной. Экран безрамочный. Фронталка прячется в маленьком вырезе в левой верхней части дисплея.
Конечно, есть модуль NFC. При этом нет разъема под наушники и слота под карту памяти. Разъем под зарядку USB Type-C. Смартфон работает на основе Android 10 в фирменной оболочке OxygenOS.

Дисплей

Экран здесь здоровый. Диагональ 6.78 дюйма, а разрешение FullHD+ ( 3168 на 1440 точек). Благодаря таким параметрам со смартфона в удовольствие будет смотреть фильмы и другое видео. Правда, любителям компактных телефонов такой размер не понравится. Технология матрицы AMOLED. Максимальная частота экрана 240 Гц, при этом стандартно смартфон работает на 90 Гц. Поддерживается режим HDR.

В двух словах, экран превосходный. Детализация, цветопередача - все на высшем уровне.

Камеры


Основной объектив смартфона разрешением в 48 Мп. Поддерживается технология объединения пикселей. Так, по умолчанию камера снимает с разрешением 12 Мп, объединяя четыре пикселя в один. Приятно, что широкоугольная камера здесь также с разрешением 48 Мп. Третий объектив - телефотообъектив с разрешением 8 Мп и оптической стабилизацией, который обеспечивает 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой. Четвертый объектив носит необычную функцию, а именно накладывает эффект на фото непосредственно в момент фотографирования. Камера позволяет снимать видео в разрешении вплоть до 4K при частоте 60 к/с.

Производительность и батарея

В смартфоне стоит самый топовый процессор от линейки - Spapdragon 865. Техпроцесс 7 нм, максимальная частота 2,8 ГГц. Графическое ядро - Adreno 650. Памяти хранения данных 256 Гб, напомню, что нет слота под карту памяти. Оперативной памяти - 8 Гб.

Как видно, производительности смартфону не занимать, запаса хватит еще на пару-тройку лет минимум. Батарея объемом 4510 мАч, что очень солидный показатель. А фирменная зарядка WarpCharge 30T восполнит этот объем за полтора часа. Также гаджет поддерживает функцию беспроводной зарядки WarpCharge 30 Wireless. Объема аккумулятора спокойно хватит на целый день. 

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