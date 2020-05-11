Шикарный флагман новинка: NFC, Spapdragon 865 и дисплей "под фильмы"

Дисплей

Камеры

Производительность и батарея

Дизайн смартфона выдает в нем гаджет высокого класса. С тыльной стороны стеклянная поверхность. Корпус металлический. В украинской рознице есть две расцветки: классический черный и зеленый, который в зависимости от освещения выглядит то светлее, то темнее. Модуль с камерами располагается чуть выше центра. На вертикальной платформе находится три объектива. Левее расположен еще один и вспышка.Тыльная сторона плавно округляется к ребрам. То же самое происходит с передней стороной. Экран безрамочный. Фронталка прячется в маленьком вырезе в левой верхней части дисплея.Конечно, есть модуль NFC. При этом нет разъема под наушники и слота под карту памяти. Разъем под зарядку USB Type-C. Смартфон работает на основе Android 10 в фирменной оболочке OxygenOS.Экран здесь здоровый. Диагональ 6.78 дюйма, а разрешение FullHD+ ( 3168 на 1440 точек). Благодаря таким параметрам со смартфона в удовольствие будет смотреть фильмы и другое видео. Правда, любителям компактных телефонов такой размер не понравится. Технология матрицы AMOLED. Максимальная частота экрана 240 Гц, при этом стандартно смартфон работает на 90 Гц. Поддерживается режим HDR.В двух словах, экран превосходный. Детализация, цветопередача - все на высшем уровне.Основной объектив смартфона разрешением в 48 Мп. Поддерживается технология объединения пикселей. Так, по умолчанию камера снимает с разрешением 12 Мп, объединяя четыре пикселя в один. Приятно, что широкоугольная камера здесь также с разрешением 48 Мп. Третий объектив - телефотообъектив с разрешением 8 Мп и оптической стабилизацией, который обеспечивает 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой. Четвертый объектив носит необычную функцию, а именно накладывает эффект на фото непосредственно в момент фотографирования. Камера позволяет снимать видео в разрешении вплоть до 4K при частоте 60 к/с.В смартфоне стоит самый топовый процессор от линейки - Spapdragon 865. Техпроцесс 7 нм, максимальная частота 2,8 ГГц. Графическое ядро - Adreno 650. Памяти хранения данных 256 Гб, напомню, что нет слота под карту памяти. Оперативной памяти - 8 Гб.Как видно, производительности смартфону не занимать, запаса хватит еще на пару-тройку лет минимум. Батарея объемом 4510 мАч, что очень солидный показатель. А фирменная зарядка WarpCharge 30T восполнит этот объем за полтора часа. Также гаджет поддерживает функцию беспроводной зарядки WarpCharge 30 Wireless. Объема аккумулятора спокойно хватит на целый день.Купить8/128 Гб можно по лучшей цене 28 000 гривен.