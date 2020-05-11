Плюсы и минусы нового Xiaomi Redmi Note 9S

Начнём конечно же с плюсов:

Ну и как без минусов:

Новый смартфон от Xiaomi ещё не поставляется в огромных масштабах в Украину, но уже есть люди, которые оставили отзыв о данном устройстве. В этой статье я составил все плюсы и минусы данного смартфона. Погнали.Главный плюс этого смартфона - экран, дизайн которого выполнен в стиле Samsung'овских флагманов. По сути мы можем попробовать первые ощущения без особой траты. Дизайн задней стороны(лично о мне) очень классный, выглядит довольно аккуратно и без размаха как это было в Redmi Note 8T(В Pro версии всё же была своя изюминка).Второе, и по сути наверное самое главное - батарея. У большинства покупателей данный смартфон работает два дня как минимум. Мой Meizu Note 8(да, я пользуюсь им) работает день с хвостиком при плотной работе, поэтому вы догадываетесь, что куплю после этого смартфона;).Матрица IPS достаточно качественная, чтобы не раздражать глаз.За работу аппарата отвечает Snapdragon 720G, который позволяет нам поставить практически максимальные настройки во многих играх.Ну и сами камеры. Если вы пользовались Redmi Note 7 Pro/8 Pro, то разницу заметите только с первым смартфоном. С прошлогодним гаджетом разницы мало(так пишут в отзывах).Минусов мало, но они есть. Главный из них - и как следствие плохих оценок аппарата - отсутствие NFC. Ну, кому как, лично мне это мало играет роли. Кому то это наоборот играет решающую роль при покупке.Есть маленькие подтормаживания(возможно уже исправили прошивкой).Вес смартфона может заставить вас сбрасывать вес(шутка, просто он немного увесистый, нужно быть аккуратным)."Дырка" в экране, ну, тоже минус для некоторых покупателей. Дело вкуса.