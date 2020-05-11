Последние утечки и новости об iPhone 12

Модели iPhone 12

«бюджетное»

Когда презентация iPhone 12?

Что с дизайном?

Что слухи говорят о камерах iPhone 12 ?

В iPhone 12 новые экраны?

Новый процессор

Сколько?

iPhone 12 Mini (5,4-дюйма) - 650 долларов

iPhone 12 (6,1-дюйма) - 750 долларов

iPhone 12 Pro (6,1-дюйма) - 1000 долларов

iPhone 12 Pro Max (6,7-дюйма) - 1100 долларов

В любом случае, про iPhone 12 существует множество интересных слухов, так что давайте в это углубимся вместе.Что ж, некоторые аналитики, предполагают, что будет четыре модели iPhone 12: один 5,4-дюймовый телефон, два 6,1-дюймовых устройства и одна 6,7-дюймовая модель.Фактически, это означает, что может быть два стандартных устройства iPhone 12: одно обычное и одно макс. И плюс к этим двум моделям ещё будут версии Pro, что похоже на то, что мы имеем сегодня.Это вполне возможно, но слегка запутанно, более вероятно, что Apple последует своей нынешней стратегии и выпустит три iPhone 12.Одна версия «начального уровня» и две модели Pro: одна обычного размера и другая макс.Учитывая, что iPhone SE только что был выпущен какустройство, для Apple было бы странным шагом отнять у себя собственную трубку и запутать рынок, выпустив ещё один маленький iPhone 12. Тем более, если он окажется в актуальном дизайне.Несмотря на это, про 4 модели это не выдумки, все больше и больше доказательств того, что будет именно четыре модели. Всё что нам остается - ждать и скоро узнаем.На данный момент сложно сказать когда Apple назначит мероприятие с анонсом новых iPhone. Обычно это происходит в сентябре, но, как вы, наверное, заметили, мы находимся в разгар глобальной пандемии.Согласно последним отчетам, у Apple есть проблемы с поставками из-за чего запуск iPhone 12 возможно придется отложить на 1 или 2 месяца.Но я бы советовал думать так: если они выпустят новый iPhone в этом году - то это уже будет очень хорошо. Потому что нельзя исключать, что они появятся даже в следующем году.Один из самых интересных слухов об iPhone 12 заключается в том, что мы увидим большие изменения в его дизайне.Некоторые из последних рендеров и утечек от Max Weinbah и EverythingApplepro, кажется, подтвердили, что Apple пытается вернуть дизайн iPhone 4 в новые флагманы. По сути, это означает дизайн с более острыми краями.Честно говоря, iPhone нуждается в эстетической переработке, так что это будет позитивный шаг, ведь и по сей день iPhone 4 это абсолютная красота.Касательно брови, она никуда не денется. Лично я ненавижу, как экран с ней выглядит. Даже при том что это черта бренда iPhone, что там куча полезных датчиком и прочее прочее. Это выглядит просто отстойно.Но по слухам, максимум на что стоит рассчитывать, - это уменьшение размера брови, правда это не было полностью подтверждено.Ожидается, что количество камер останется неизменным, но они, вероятно, получат мегапиксельное увеличение. Это означает, что обычный iPhone 12 останется с двумя камерами, а у Pro будет три.Помимо этого, Apple постоянно работает над своим программным обеспечением для обработки изображений, поэтому и за счет этого мы также увидим некоторые улучшения в фотографии и видео.Однако самое большое потенциальное изменение - это введение датчика измерения глубины или LIDAR.Технология использует искусственный луч света и отслеживает его отражение назад к объективу - таким образом создавая трехмерную карту местности.От датчика LIDAR iPhone получит два больших преимущества: во-первых, улучшенная фотография, поскольку iPhone сможет отделять фон от переднего плана с большей точностью. Такие вещи, как портретные режимы, станут намного лучше.Второе - это AR, виртуальная реальность. Возможность точной трехмерной карты местности сделает опыт дополненной реальности более реалистичным и увлекательным - так что следует ожидать, что Apple в ближайшем будущем будет продолжать работу в этом виртуальном направлении.По слухам, на этот раз все модели iPhone 12 будут иметь OLED-экраны - в настоящее время эта технология есть только у устройств Pro.Некоторые аналитики ожидают, что на Pro моделях Apple представит дисплеи с частотой обновления в 120 Гц. В настоящее время все телефоны Apple имеют 60 Гц дисплеи.Это, кстати, неплохой ход, если у компании есть цель в том, чтобы отличить обычные модели от моделей Pro.Похоже, что iPhone 12 собирается стать значительно более мощным, чем его предшественники. Утечка с бенчмарка грядущего чипа A14 - процессора, который будет использоваться в новых моделях, показывает впечатляющие результаты. Разумеется, от превосходит текущий флагманский чип для Android девайсов Snapdragon 865.Не вдаваясь в детали, А14 будет самым быстрый чипом в телефоне и даст iPhone 12 лучшую производительность, чем есть у нынешнего 12,9-дюймовый iPad.Но что Apple будет делать с этой дополнительной силой? Что ж, как я уже упоминал ранее, Apple может начать концентрироваться на AR.Но, откровенно говоря, все предыдущие попытки компании обратить на виртуальную реальность хоть сколько то общественного внимания не увенчались успехом. Людям пока это просто не интересно.Понятно, что процессор будет еще лучше работать с фото и видео, но все же такая мощь кажется даже избыточной сегодня на смартфоне. Но посмотрим, может они найдут ей великое применение.Конечно же, самое важное, сколько будут стоить новые iPhone?Что ж, есть у нас и про это информации. Джон Проссер, который в последнее время стал специализировать на утечках Apple, озвучил следующие расценки:Да, iPhone 12 Pro и Pro Max будут стоить столько же, сколько эквивалентные 11 Pro модели, несмотря на добавление больших экранов и улучшенные камеры.IPhone 12 же может быть немного дороже, чем iPhone 11.В долларах эти цены выглядят более чем адекватно, но полагаю в гривны надо еще процентов 50% прибавлять к текущему нестабильному курсу...Ну, вот и все! Это все слухи об iPhone 12. которые плавают в пространстве. Как только что-то появится ещё - я обязательно дам вам знать.