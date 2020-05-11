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Секреты MIUI 11: Отключаем бесполезные уведомления и улучшаем автономность

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MobilZone
227
Сегодня я собрал для вас несколько неочевидных настроек MIUI, каждая из которых положительно повлияет на разные показатели работы смартфона, и так как представленные ниже советы достаточно просты, я не стал разделять их по разным статьям, а просто собрал воедино, для вашего удобства и экономии времени.

Xiaomi Service Framework расходуют заряд ? Исправляем.

Несмотря на то что MIUI 11 скоро сменится новой версией оболочки, проблемы плохо настроенного программного обеспечения всё ещё продолжают появляться.
Так, после недавних обновлений, в статистике расхода заряда аккумулятора на некоторых телефонах, было замечено чрезмерное потребление заряда Xiaomi Service Framework, выглядит это примерно вот так:

Да, потребление не критичное, но всё же неприятно, когда батарею разряжает служба, которая до этого была практически незаметна. Чтобы исправить ситуацию, Вам необходимо зайти в приложение "Безопасность", пролистать вниз и найти пункт "Передача данных", далее проследовать в "Сетевые подключения"

Затем, в самом низу страницы нажать на "Системные приложения" и воспользовавшись поиском найти ту самую службу Xiaomi Service Framework, после чего запретить ей использовать мобильный интернет, так как при подключении по Wi-Fi проблем вроде как не наблюдалось.

Однако, должен заметить, что если Вы используете смартфон в связке с умными часами или браслетом, после этой настройки, могут возникнуть проблемы с синхронизацией данных между устройствами.

Отключаем бесполезные уведомления

В смартфонах Xiaomi, как и в большинстве других гаджетов на Android, есть несколько бесполезных (в наших странах) служб, которые могут время от времени пробуждать устройство, тем самым естественно расходуя заряд и тратя мобильный интернет. Да и в целом, их отключение положительно повлияет на работу вашего телефона.
Чтобы отключить их, Вам необходимо зайти в "Настройки" --> Пароли и безопасность, а затем проследовать в пункт "Экстренные оповещения", где Вы увидите следующую картину:

Просто выключите самый верхний пункт и эти оповещения не будут Вас беспокоить.
НО! Это ещё не всё. Возвращаемся в настройки и заходим в пункт "Приложения", затем следуем во "Все приложения" и вводим в поисковой строке "Оповещение населения" и зайдя в них, отключаем показ уведомлений для этого приложения.

Готово! Теперь бесполезные уведомления не станут вас беспокоить, а автономность смартфона, по понятным причинам, слегка возрастёт.