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Самый дешевый смартфон на Snapdragon 865

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MobilZone
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Проблема новых флагманских смартфонов на процессоре Snapdragon 865 в том, что они имеют нереально высокую цену. На фоне моделей за 60-80 тысяч рублей выходит новый смартфон от Vivo, который совместил в себе топовую начинку и невысокую цену, а венцом всего смартфона стал чип Snapdragon 865.
Хочу рассказать про эту новую модель, обязательно укажу на явные минусы и недоработки смартфона. Вы на канале "Смартфоны головного мозга", начинаем!

Самый мощный смартфон в 2020 году

Новый смартфон Vivo не только работает на Snapdragon 865, но и является самым производительным смартфоном по версии бенчмарка AnTuTu, где он набирает 610 тысяч баллов. Отмечу, что это показатель в синтетическом тесте, Vivo не обязательно будет запускать игры и приложения быстрее своих конкурентов.
Смартфон оснастили самой быстрой памятью, которую только можно увидеть в мобильном гаджете. В нём может стоять 8/12ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128/256ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Есть, конечно, еще вариант с 6ГБ оперативной памяти, но там стоит обычная память LPDDR4X.

Такой производительности всегда будет хватать на быстрый запуск приложений и игры на максимальных настройках. При такой мощности смартфон не выглядит игровым, это вполне серьезный смартфон, который не стыдно показать на важной встрече.

Дисплей на свою цену


Цена на смартфон Vivo начинается от 400 долларов, за такую цену мало какие смартфоны способны предложить частоту развертки более 60гц и разрешение выше FullHD+, но все-таки есть смартфоны, которые такое дают.

На этом фоне смартфон Vivo обладает простым SuperAMOLED-дисплеем с FullHD+ разрешением и частотой развертки 60ГЦ, зато смартфон может похвастаться очень высокой яркость в 1200 нит. Есть защита от шум и поддержка HDR.

За свою цену это обычный дисплей, ничего необычного. Если нужен крутой дисплей, то обратите внимание на Realme X2 Pro или OnePlus 7T/7T Pro.

Камеры, спасибо за телефото


Модель не является флагманской, это скорее маркетинговый ход, мол посмотрите Vivo выпустили самый мощный смартфон в мире, поэтому наличие хороших камер выглядит приятным бонусом. Я, честно, надеялся на худшее.

Смартфон Vivo по цене будет конкурировать с Xiaomi Mi 10 Lite, у которого ни флагманского чипа нет, ни даже телефото камеры. А у Vivo есть основная камера на 48МП, телефото на 13МП, широкоугольная на 12МП. Основная камера демонстрирует хорошее качество при достаточной освещенности, широкоугольная и телефото достаточно высокого качества, поэтому фотографии получаются хорошими(не путать с отлично).

Ночью же телефото и широкоугольная камера начинают сдавать позиции. Основная камера способна сделать неплохой кадр, но нужны софтовые обновления, может что-нибудь станет лучше.

Огромная батарея


Диагональ дисплея смартфона всего 6.44 дюйма, в неё установлен энергоэффективая матрица, в Vivo используется самый энергоэффективный процессор, при этом стоит огромная батарея на 4500мАч, которой вполне хватает на 1-2 дня работы без подзарядки в активном режиме. Комплектная зарядка заряжает смартфон с 0 до 50% всего за 15 минут.

В Vivo подготовили сюрприз еще и для аудиофилов, установив отдельный Hi-Fi чип для обработки музыки, поэтому звук с наушников шикарный. 3.5 разъем на месте. А вот внешний динамик всего один, что грустно...

Операционная система Android 10 используется практически чистая, есть небольшие добавки от оболочки ColorOS, так что это одна из удобнейших ОС на Android устройствах.

Смартфон еще и 5G сети поддерживает, а также поставили NFC.
Называется модель Vivo IQOO 5G, купить его можно на AliExpress.