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Главный конкурент Xiaomi Mi 10 Lite, который лучше во всём

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MobilZone
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Недавно была показана новая модель Xiaomi Mi 10 Lite, которую многие назвали новым королем среднего сегмента, но мне так не кажется, ведь компания Realme в начале 2020 выпустила смартфон, который во всём превосходит Xiaomi Mi 10 Lite.
Хочу вам про него рассказать. Вы на канале "Смартфоны головного мозга", а я начинаю!

Самый мощный среди конкурентов


Смартфон имеет цену столько же, сколько и Xiaomi Mi 10 Lite, только снабжен флагманским процессором Snapdragon 865, а в Xiaomi поставили Snapdragon 765G, который на голову слабее 865.

Памяти дали 6/8/12ГБ оперативной(LPDDR5) и 128/256 встроенной(UFS 3.0). Стандарты памяти в смартфоне самые быстрые из существующих. Смартфон Realme летает, любые приложения и игры запускает очень быстро, операционная система Android 10 не тормозит, даже включив 10 приложений в фоне.

Смартфон Realme имеет цену среднебюджетной модели, а имеет мощность флагманской модели. Xiaomi в этом году что-то сэкономили и поставили в модель Mi 10 Lite слишком слабые характеристики.

Один из крутых дисплеев


Компания Realme принадлежит BBK Electronics, у компании есть доступ к технологиях Oppo, Vivo, OnePlus. BBK Electronics делает самые лучшие дисплеи для OnePlus, неудивительно, что в новый смартфон Realme поставили невероятно крутой экран.
Загибайте пальцы! Матрица SuperAMOLED, частота развертки 90ГЦ, яркость 1000 нит, поддержка DCI-P3 и HDR10+, есть функция, которая минимизирует влияние мерцания от дисплея для глаз, диагональ 6.44 дюйма, разрешение разрешение FullHD+.
Ни один IPhone или Xiaomi не сможет сравниться с этим дисплеем! Только у Samsung и OnePlus есть похожие технологии.

Камеры на уровне с одноклассниками


Хотелось еще и камеры похвалить, но тут не за что. За свою цену смартфоне Realme снимает хорошо, но среди конкурентов есть модели с более лучшими камерами. Основному сенсору на 64МП чего-то не хватает всегда, то цвета не так показал, то резкость потерял, то еще что-нибудь. Ровно такие же проблемы и у Xiaomi Mi 10 Lite.

У Realme есть 8МП широкоугольная камера, 12МП телефото и 2МП монохромный сенсор. У Xiaomi вместо телефото стоит бесполезная макро камера.

Если бы я выбирал между этими смартфонами, я только из-за наличия телефото камеру у Realme выбрал его, но в целом, оба смартфона снимают средне.

Невероятная автономность


И фишка тут не в объеме в 4200мАч батареи, а в сверхбыстрой зарядке на 65ВТ, которая с 0 до 100% заряжает смартфон за 46 минут! Аккумулятора хватает на целый день при активном использовании( полная яркость, 5G/LTE).
Да-да, смартфон еще и 5G поддерживает. На мой взгляд, 5G смартфоны будут намного дольше актуальными, чем их конкуренты с 4G, поэтому переплачивать стоит.

Модель называется Realme X50 Pro. Я не фанат художественной фотографии на смартфон, но мне нравится высокая производительность, хорошая автономность и удобная оболочка операционной системы, поэтому я выбирают Realm X50 Pro, а не Xiaomi Mi 10 Lite!