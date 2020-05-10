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Самый дешевый флагман на рынке со Snapdragon 865, китайцы сделали топовый телефон дешевле 400$

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MobilZone
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Если вы хотите смартфон с топовой производительностью и не страдать минимум 3-4 года, при этом не платить 600 баксов за такие же девайсы у конкурентов, вы нашли около идеальный вариант. Сейчас сложно найти смартфон на новом чипе дешевле + - 600 долларов и это при покупке из Китая, ценник по миру будет еще больше. Бренд BBK решил представить свой Pocophone, и забить еще один гвоздь в крышку "ящиков" конкурентов.
Самый дешевый флагман на рынке со Snapdragon 865, китайцы сделали топовый телефон дешевле 400$
Ребята позиционируют устройство, как игровое решение. Но технические возможности аппарата легко сравняться с ноутбуком среднего уровня. А значит смартфон обладает огромным потенциалом.

Крупная корпорация BBK имеет в своем составе подразделение iQOO. Некий суббренд. Они уже давно на рынке и в прошлом году выдавали просто пушечные смартфоны, но были мало популярны. За ними явно будущее.
Интересно, что на данный момент у компании BBK, т.е Realme, OPPO и iQOO больше 350 миллионов активных пользователей. Это больше, чем у Xiaomi. Эта статистика была озвучена компанией во время недавнего обновления фирменной оболочки Color OS.
Смартфон получил максимально топовое железо. Процессор - Qualcomm Snapdragon 865

У смартфона IPS экран 6,57-дюймов поддерживает цветовую гамму P3 и HDR10. Разрешение экрана составляет 2408x1080. Частота обновления изображения - 144 Гц. И это просто огонь. Сканер опечатков пальцев расположился на боковой гране.
Смартфон получил самую быструю из имеющихся типов флеш-память - UFS 3.1 128/256 Гб и оперативку LPDDR 5, 6/8/12 ГБ. В смартфон запилили жидкостное охлаждение и не мудрено, охлаждать такую махину лишь воздухом было бы слабовато.
Телефон получил еще и стереозвук. Поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а работает из коробки на Android 10.
Самый дешевый флагман на рынке со Snapdragon 865, китайцы сделали топовый телефон дешевле 400$ iQOO Neo 3 backside desing official render

По камере ничего выдающегося. Здесь 3 модуля. Знакомый нам всем 48 Мп модуль со светосилой F 1.79, 8 Мп широкоугольный обьектив и 2 Мп камера для макросьемки.
Фронтальная камера в телефоне на 16 Мп.
Зато в девайсе достаточно большой аккумулятор - 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. Именно корпорация BBK начала внедрять быструю зарядку в смартфоны среднего и бюджетного сегментов раньше всего и в этом они пока лидируют.
Самый дешевый флагман на рынке со Snapdragon 865, китайцы сделали топовый телефон дешевле 400$ iQOO Neo 3 backside desing official render
Да, телефон максимально нафарширован по железу. При этом самое интересное в его ценнике. На глобальный рынок версия iQOO Neo 3 на 6/128 Гб поступит в продажу от 380$ и это рвет в клочья всех реальных конкурентов. За версию 8/128 будут просить 420$ и это приятная цена.