Новый доступный камерофон от Xiaomi: анонсирован смартфон с 48 МП и быстрой зарядкой

Характеристики Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Операционная система — Android 10: MIUI V11

Дисплей — 6.57-дюймовая AMOLED матрица, разрешение 2400 ? 1080 px, FHD+

Процессор — Snapdragon 765 (8 ядер, max 2.4 ГГц), графика Adreno 620

Оперативная память — 6/8 ГБ LPDDR4X

Флеш-память — 64/128/256 ГБ

Квадрокамера — 48 Мп (f/1.8), широкоугольный модуль 8 Мп (f/2.2, 120°), телеобъектив 8 Мп, макрообъектив 2 Мп (f/2.4); съемка видео в 4К

Селфи-камера — 16 Мп (f/2.5)

Питание — аккумулятор на 4160 мАч

Габариты и вес — 164 ? 74.8 мм ? 7.9 мм, 192 грамма

Стоимость Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi анонсировала относительно недорогой смартфон Mi 10 Youth Edition, позиционирующийся как камерофон. Так, с цифровым 50x зумом аппарат выступает наравне с флагманами, а режимы серийной съемки и Multiplicity Photography (смена позиций в одном кадре) частично заменят фотошоп и видеомонтаж.Смартфон получил привлекательный глянцевый дизайн в черном, синем, бирюзовом, персиковом и белом цветах. Отмечено антибактериальное покрытие корпуса.В оформлении никаких новшеств: каплевидный вырез-челка, прямоугольный модуль камер на задней панели, подэкранный сканер отпечатка пальца. Из портов — USB-C и mini-jack.Есть возможность управления домашней техникой за счет ИК сенсора и бесконтактной оплаты с модулем NFC. Поддерживается быстрая зарядка на 20 ватт.В Китае продажи смартфона стартовали 30 апреля, и вскоре ожидаются поставки на европейский рынок.Базовая версия 6/64 ГБ оценена в 295 долларов, 6/128 ГБ — 324 доллара.Вариация с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 353 доллара, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной — на сто долларов больше начальной, то есть 395 долларов.