Официальный список смартфонов Xiaomi, которые получат новейшую MIUI 12

Нововведения MIUI 12

Конечно, это не все новшества системы, но мне они показались самыми весомыми.



Список устройств, поддерживающих MIUI 12

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro

Xiaomi Redmi K20/Mi 9T

Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Новейшая система от Xiaomi вобрала всё самое лучшее, что было раньше и добавила множество новых фишек.В первую очередь были переработаны все иконки и анимации. Они стали красивее и плавнее. Так же много внимания уделили фирменным приложениям: заметки, здоровье и стандартная камера.Так же внимание уделили шрифтам. Их сделали динамическими, чтобы они автоматически подстраивались под разное время и давали меньше нагрузки на глаза.Уведомления на разрешения доступа приложений к различным службам стали удобные и получили стиль от iOS. Как пользователь iOS ос стажем говорю - это реально удобнее, чем на стандартном Android.Темы, которые были во всех выпусках оболочки за все года стали доступны в очень высоком разрешении.Не расстраивайтесь, если не найдете свой гаджет. Это список устройств, которые примут участие в бета-тесте прямо сейчас. окончательный список, поддерживаемых устройств измениться 100%.Почему нет Redmi Note 8 Pro, спросите вы, а всё просто - многочисленные проблемы и зависания. Смею предположить из-за процессора MTK. Именно поэтому я всегда советую брать смартфоны только на Kirin или Snapdragon.