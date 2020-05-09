Официальный список смартфонов Xiaomi, которые получат новейшую MIUI 12

Новейшая система от Xiaomi вобрала всё самое лучшее, что было раньше и добавила множество новых фишек.
2. Так же внимание уделили шрифтам. Их сделали динамическими, чтобы они автоматически подстраивались под разное время и давали меньше нагрузки на глаза.
3. Уведомления на разрешения доступа приложений к различным службам стали удобные и получили стиль от iOS. Как пользователь iOS ос стажем говорю - это реально удобнее, чем на стандартном Android.
4. Темы, которые были во всех выпусках оболочки за все года стали доступны в очень высоком разрешении.
Нововведения MIUI 121. В первую очередь были переработаны все иконки и анимации. Они стали красивее и плавнее. Так же много внимания уделили фирменным приложениям: заметки, здоровье и стандартная камера.
2. Так же внимание уделили шрифтам. Их сделали динамическими, чтобы они автоматически подстраивались под разное время и давали меньше нагрузки на глаза.
3. Уведомления на разрешения доступа приложений к различным службам стали удобные и получили стиль от iOS. Как пользователь iOS ос стажем говорю - это реально удобнее, чем на стандартном Android.
4. Темы, которые были во всех выпусках оболочки за все года стали доступны в очень высоком разрешении.
Конечно, это не все новшества системы, но мне они показались самыми весомыми.
Список устройств, поддерживающих MIUI 12Не расстраивайтесь, если не найдете свой гаджет. Это список устройств, которые примут участие в бета-тесте прямо сейчас. окончательный список, поддерживаемых устройств измениться 100%.
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro
- Xiaomi Redmi K20/Mi 9T
- Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition
- Xiaomi Redmi K30
- Xiaomi Redmi K30 5G
- Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 8