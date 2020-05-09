Xiaomi Beth GaN Energy: зарядное устройство плюс аккумулятор

Компания Xiaomi разработала девайс, который одновременно выполняет функцию зарядки и портативного аккумулятора. Речь идет о Beth GaN Energy Stack, который в качестве зарядного устройства с нитридом галлия выдает мощность в 45 Вт. Аппарат предназначен для пополнения заряда ноутбуков, смартфонов, фитнес-браслетов, умных часов.
Корпус изготавливается из пластика. Конструкция предусматривает наличие складного штекера, который может оснащаться двумя разъемами USB Type-C либо по одному USB Type-C и Type-A.
Размеры новинки составляют 103х64х30 мм. Модель оснащается встроенной аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 10 000 мАч. Предусмотрены такие варианты быстрой зарядки, как SCP, FCP, QC3.0, AFC и др. Также реализована функция двунаправленной быстрой зарядки PD3.0.
Преимущество новинки заключается в использовании технологии интеллектуальной регулировки выходного тока, мощности и напряжения. Это обеспечивает длительный эксплуатационный ресурс устройства.
Стоимость Xiaomi Beth GaN Energy Stack равняется 28 долларам.
Корпус изготавливается из пластика. Конструкция предусматривает наличие складного штекера, который может оснащаться двумя разъемами USB Type-C либо по одному USB Type-C и Type-A.
Размеры новинки составляют 103х64х30 мм. Модель оснащается встроенной аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 10 000 мАч. Предусмотрены такие варианты быстрой зарядки, как SCP, FCP, QC3.0, AFC и др. Также реализована функция двунаправленной быстрой зарядки PD3.0.
Преимущество новинки заключается в использовании технологии интеллектуальной регулировки выходного тока, мощности и напряжения. Это обеспечивает длительный эксплуатационный ресурс устройства.
Стоимость Xiaomi Beth GaN Energy Stack равняется 28 долларам.