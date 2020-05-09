Xiaomi Beth GaN Energy: зарядное устройство плюс аккумулятор

Компания Xiaomi разработала девайс, который одновременно выполняет функцию зарядки и. Речь идет о Beth GaN Energy Stack, который в качестве зарядного устройства с нитридом галлия выдает мощность в 45 Вт. Аппарат предназначен для пополнения заряда ноутбуков, смартфонов, фитнес-браслетов, умных часов.Корпус изготавливается из пластика. Конструкция предусматривает наличие складного штекера, который может оснащаться двумя разъемами USB Type-C либо по одному USB Type-C и Type-A.Размеры новинки составляют 103х64х30 мм. Модель оснащается встроенной аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 10 000 мАч. Предусмотрены такие варианты быстрой зарядки, как SCP, FCP, QC3.0, AFC и др. Также реализована функция двунаправленной быстрой зарядки PD3.0.Преимущество новинки заключается в использовании технологии интеллектуальной регулировки выходного тока, мощности и напряжения. Это обеспечивает длительный эксплуатационный ресурс устройства.Стоимость Xiaomi Beth GaN Energy Stack равняется 28 долларам.