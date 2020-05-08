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Белый Samsung Galaxy S20 Ultra поступил в продажу

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MobilZone
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Белоснежный вариант Galaxy S20 Ultra появился в сети незадолго то официального дебюта. В Китае белый цвет будет доступен с 1 мая, и чуть позже в Европе. Комбинация белой задней панели и черного модуля камеры придает этой версии необычную эстетику, которая выделяется среди остальных моделей Samsung Galaxy S20.


Добавление со временем новых цветовых опций является устоявшейся стратегией Samsung, которая хорошо себя зарекомендовала на протяжении многих лет. На этот раз, однако, компания находится в тяжелом положении, поскольку линейка Galaxy S20 дебютировала на рынке довольно слабо, в основном по причинам, не зависящим от компании.

Поэтому насколько им поможет белый цвет - большой вопрос. Но согласитесь, выглядит он очень сочно.