Настоящая магия, смартфон «копирует» реальные объекты и на лету вставляет в Photoshop

Сирилом Дианом в социальной сети Twitter был представлен пресс-релиз его проекта "AR Cut & Paste", который направлен на улучшение реальности при помощи дополнительных возможностей компьютерной графики.Дизайнеру удалось разработать программу, которая позволяет при помощи телефона делать снимок любого объекта, а затем вставлять его в любую картинку при помощи "Photoshop". При этом самому владельцу телефона не придется пользоваться дополнительными функциями обрезки, так как программа сделает это за него.Ожидать придётся приблизительно 3 секунды для "вырезки" и около 4 секунд для "вставки" на нужное полотно, что значительно экономит время пользователю для создания нового арт-объекта.Однако такая программа доступна для пользователей смартфонов нового поколения, так как только созданные процессоры с "многоядерным сердцем" позволяют моментально осуществлять десятки операций одновременно.По словам разработчика известно, что это не единственная его задумка, которая облегчит жизнь пользователям и поможет сэкономить время на других манипуляциях. Сирил на следующей неделе готовит предоставить пользователям тестовую версию своей программы в "GitHub".