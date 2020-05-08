Настоящая магия, смартфон «копирует» реальные объекты и на лету вставляет в Photoshop

Сирилом Дианом в социальной сети Twitter был представлен пресс-релиз его проекта "AR Cut & Paste", который направлен на улучшение реальности при помощи дополнительных возможностей компьютерной графики.
Дизайнеру удалось разработать программу, которая позволяет при помощи телефона делать снимок любого объекта, а затем вставлять его в любую картинку при помощи "Photoshop". При этом самому владельцу телефона не придется пользоваться дополнительными функциями обрезки, так как программа сделает это за него.
Ожидать придётся приблизительно 3 секунды для "вырезки" и около 4 секунд для "вставки" на нужное полотно, что значительно экономит время пользователю для создания нового арт-объекта.
Однако такая программа доступна для пользователей смартфонов нового поколения, так как только созданные процессоры с "многоядерным сердцем" позволяют моментально осуществлять десятки операций одновременно.
По словам разработчика известно, что это не единственная его задумка, которая облегчит жизнь пользователям и поможет сэкономить время на других манипуляциях. Сирил на следующей неделе готовит предоставить пользователям тестовую версию своей программы в "GitHub".
Дизайнеру удалось разработать программу, которая позволяет при помощи телефона делать снимок любого объекта, а затем вставлять его в любую картинку при помощи "Photoshop". При этом самому владельцу телефона не придется пользоваться дополнительными функциями обрезки, так как программа сделает это за него.
Ожидать придётся приблизительно 3 секунды для "вырезки" и около 4 секунд для "вставки" на нужное полотно, что значительно экономит время пользователю для создания нового арт-объекта.
4/10 - Cut & paste your surroundings to Photoshop— Cyril Diagne (@cyrildiagne) May 3, 2020
Code: https://t.co/cVddH3u3ik
Book: @HOLOmagazine
Garment: SS17 by @thekarentopacio
Type: Sainte Colombe by @MinetYoann @ProductionType
Technical Insights: ?#ML #AR #AI #AIUX #Adobe #Photoshop pic.twitter.com/LkTBe0t0rF
Однако такая программа доступна для пользователей смартфонов нового поколения, так как только созданные процессоры с "многоядерным сердцем" позволяют моментально осуществлять десятки операций одновременно.
По словам разработчика известно, что это не единственная его задумка, которая облегчит жизнь пользователям и поможет сэкономить время на других манипуляциях. Сирил на следующей неделе готовит предоставить пользователям тестовую версию своей программы в "GitHub".