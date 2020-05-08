Приложения из MIUI 12 на ваш смартфон прямо сейчас

Сразу должен предупредить, что некоторые элементы обновлённого софта, не переведены на русский и украинский язык, но я думаю это не проблема, ведь всё интуитивно понятно. Погода
Пожалуй самое главное по степени переработки приложение, ведь в нём поменялось практически всё. Отдельного упоминания стоят анимированные фоны для каждого из погодных сценариев, а некоторые из них (например дождь) сопровождаются звуковыми эффектами.
Плюс фишка о которой мало кто знает, заключается в том, что если нажать на экран и задержать палец, то эффекты усиливаются и становятся более яркими. Одним словом - рекомендую!
Не знаю кто им пользуется в повседневной жизни, но не упомянуть его (раз уже список полный) я не могу. Интерфейс приложения так же слегка обновлён. Кроме собственно компаса, свайпом влево, Вы можете включить уровень.
А главной фишкой приложения стала возможность наблюдать прямо на экране смартфона (с помощью камеры), ваше расположение в реальном времени. Я например, пишу эту статью смотря на Юг =))
Напоминаю, что активный экран подходит для использования только на AMOLED дисплеях, но если вам по каким-то причинам хочется использовать его на вашем смартфоне, в ущерб автономности, напишите об этом в комментариях, и я расскажу как его активировать, хотя сам, честно говоря не вижу в этом смысла.
Некоторые пункты переведены на русский, а многие (например настройки) пока что нет, тем не менее, пользоваться новой "Безопасностью" можно без особых проблем.
И снова только визуальные изменения, плюс приложение полностью на английском языке. Устанавливается строго после обновления безопасности.
Из особенностей, приложение теперь может отслеживать ваш храп во время сна (не знаю зачем, но наверное кому-то это нужно), к тому же считает шаги достаточно точно, если учитывать, что никаких дополнительных разрешений или включённого GPS не требуется.
В заметках было немного реорганизовано пространство задач и улучшена анимация взаимодействия со списком. Приложение полностью на русском языке, так что если есть желание - действуйте.
Теперь о том, как откатиться к предыдущей версии, если Вас что-то не устроит. Покажу на примере обновлённого приложения "Безопасность"
Скачать приложения (83.6 МБ) / Скачать обои
Пожалуй самое главное по степени переработки приложение, ведь в нём поменялось практически всё. Отдельного упоминания стоят анимированные фоны для каждого из погодных сценариев, а некоторые из них (например дождь) сопровождаются звуковыми эффектами.
Плюс фишка о которой мало кто знает, заключается в том, что если нажать на экран и задержать палец, то эффекты усиливаются и становятся более яркими. Одним словом - рекомендую!
Компас
Не знаю кто им пользуется в повседневной жизни, но не упомянуть его (раз уже список полный) я не могу. Интерфейс приложения так же слегка обновлён. Кроме собственно компаса, свайпом влево, Вы можете включить уровень.
А главной фишкой приложения стала возможность наблюдать прямо на экране смартфона (с помощью камеры), ваше расположение в реальном времени. Я например, пишу эту статью смотря на Юг =))
ЧасыИзменения в приложении часов скорее чисто косметические, поэтому рассказывать о них особо нечего, лучше сами посмотрите на новый интерфейс...
Активный экран (Always on Display)Ещё одно обновлённое приложение, которое было достаточно сильно изменено разработчиками. Как Вы можете видеть, различных фонов стало намного больше, а их кастомизация (изменение цветов, положения, активных элементов) стала по истине обширной.
Напоминаю, что активный экран подходит для использования только на AMOLED дисплеях, но если вам по каким-то причинам хочется использовать его на вашем смартфоне, в ущерб автономности, напишите об этом в комментариях, и я расскажу как его активировать, хотя сам, честно говоря не вижу в этом смысла.
БезопасностьВ этом приложении существенно был изменён интерфейс, который стал более упорядоченным и приятным чисто визуально. Так же была естественно добавлена поддержка тёмной темы.
Некоторые пункты переведены на русский, а многие (например настройки) пока что нет, тем не менее, пользоваться новой "Безопасностью" можно без особых проблем.
Очистка
И снова только визуальные изменения, плюс приложение полностью на английском языке. Устанавливается строго после обновления безопасности.
ЗдоровьеКак и "Погода", приложение "Здоровье"точно останется в моём телефоне до выхода стабильной версии MIUI 12. Ведь его редизайн и функции действительно мне понравились.
Из особенностей, приложение теперь может отслеживать ваш храп во время сна (не знаю зачем, но наверное кому-то это нужно), к тому же считает шаги достаточно точно, если учитывать, что никаких дополнительных разрешений или включённого GPS не требуется.
Заметки
В заметках было немного реорганизовано пространство задач и улучшена анимация взаимодействия со списком. Приложение полностью на русском языке, так что если есть желание - действуйте.
ОбоиО том как включить живые "Супер обои" из MIUI 12 я написал отдельную статью, поэтому повторятся не буду. Прочитать её вы можете по ссылке в конце страницы. А вот обычные заставки из обновлённой оболочки, будут в отдельном архиве ниже.
Теперь о том, как откатиться к предыдущей версии, если Вас что-то не устроит. Покажу на примере обновлённого приложения "Безопасность"
После удаления просто обновите приложение через Play Market или Обновление компонентовТакие приложения как: Файловый менеджер, Календарь, Сканер и MiShare, не попали в этот список, так как обновлённые версии могут некорректно работать на некоторых смартфонах, или же вовсе "вылетать" с ошибкой. Как только появятся рабочие версии, я сразу дам вам знать.
Скачать приложения (83.6 МБ) / Скачать обои