Как включить на Xiaomi супер экономию энергии

Для начала заходим в play маркет и скачиваем activity launcher.
После заходим в приложение, ждём пока приложение загрузится и находим пункт Питание и производительность и выбираем пункт показанный на фото
Дальше у вас открывается скрытое окно настроек в которое можно попасть только через это приложение.
Включаем пункт максимальной экономии энергии.
И надо будет выбрать приложения которые смогут работать фоновом режиме. В таком режиме ваш телефон продержится в три раза дольше.
После заходим в приложение, ждём пока приложение загрузится и находим пункт Питание и производительность и выбираем пункт показанный на фото
Дальше у вас открывается скрытое окно настроек в которое можно попасть только через это приложение.
Включаем пункт максимальной экономии энергии.
И надо будет выбрать приложения которые смогут работать фоновом режиме. В таком режиме ваш телефон продержится в три раза дольше.