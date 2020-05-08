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Как включить на Xiaomi супер экономию энергии

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MobilZone
154
Для начала заходим в play маркет и скачиваем activity launcher.

После заходим в приложение, ждём пока приложение загрузится и находим пункт Питание и производительность и выбираем пункт показанный на фото

Дальше у вас открывается скрытое окно настроек в которое можно попасть только через это приложение.

Включаем пункт максимальной экономии энергии.
И надо будет выбрать приложения которые смогут работать фоновом режиме. В таком режиме ваш телефон продержится в три раза дольше.