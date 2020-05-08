Как включить на Xiaomi супер экономию энергии

Для начала заходим в play маркет и скачиваем activity launcher.После заходим в приложение, ждём пока приложение загрузится и находим пункт Питание и производительность и выбираем пункт показанный на фотоДальше у вас открывается скрытое окно настроек в которое можно попасть только через это приложение.Включаем пункт максимальной экономии энергии.И надо будет выбрать приложения которые смогут работать фоновом режиме. В таком режиме ваш телефон продержится в три раза дольше.