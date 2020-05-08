Samsung и AMD обгоняют Snapdragon в 2021 году

первая большая утечка графического процессора AMD для флагманов Samsung 2021 года.Графический процессор AMD Radeon, предназначенный для будущих флагманов Samsung, легко превзойдет текущие лучшие чипы в отрасли.Именно такой вывод можно сделать из нескольких бенчмарк обзоров, вышедших в Южной Кореи.Samsung и AMD впервые объявили о своем партнерстве в области мобильных GPU еще в середине 2019 года, но первые плоды их сотрудничества не дойдут до потребителей раньше 2021 года, как ранее заявляла AMD.Так и прошел весь год без каких либо конкретных новостей. Но сегодня этому положен конец. Потому что утечки сдержать невозможно и если они начинают течь, то не перестают.Недавно появившаяся информация указывает на то, что проект движется по плану на пути к релизу в 2021 году.В данный момент AMD находится в процессе оптимизации GPU, который может быть интегрирован в оригинальный 5-нм процессор Samsung.Кроме того, мы наконец увидели, чего ожидать от чипсета, который будет основан на архитектуре AMD RDNA.Если посмотреть на утечку синтетических ранних тестов,от GFXBench, то графический процессор AMD для будущих флагманов Samsung набрал 181,8 кадра в тесте Manhattan 3.1, что примерно на 13% больше, чем Adreno 650, который ставится в лучший чипSnapdragon 865 от Qualcomm .Кроме того, в среднем чип достигает 138,25 и 58 кадров при тестировании Aztec Normal и Aztec High соответственно. Эти два результата еще более впечатляюще, поскольку они уничтожают новейший и лучший мобильный GPU от Qualcomm в три раза.Первый графический процессор AMD Radeon для смартфонов Galaxy, скорее всего, появится на Exynos 1000, или, как там ещё назовут Exynos в 2021 году, но Exynos 1000 звучит весьма круто. И если все пойдет как надо, то мы увидим его на Galaxy S21. Прибавьте ещё к этому подэкранную камеру и можно заканчивать вообще все.Так что друзья, скрещиваем пальцы, чтобы это стало реальностью.По крайней мере в этом году флагман Galaxy S вызвал разочарование даже со всеми новыми функциями, вроде 120-Гц или монстро камеры. Проблемы Exynos портят всю картину.Но у Samsung есть шанс всё исправить, и снова вернуть гордость линейке Galaxy S!Они явно движутся в правильном направлении, и нам остается верить, что они смогут сделать настолько конкурентоспособный чип, что будут ставить его во всем мире, а не только у нас.Тем не менее, до тех пор, пока этого не случится, им всё же не стоит ставить в свой флагман более слабый чип Exynos за ту же цену, что и Qualcomm. Ставьте лайк, если вы со мной согласны.