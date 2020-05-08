ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Настоящая магия, смартфон «копирует» реальные объекты и на лету вставляет в Photoshop
16:11
Samsung и AMD обгоняют Snapdragon в 2021 году
13:52
Как включить на Xiaomi супер экономию энергии
11:56
Приложения из MIUI 12 на ваш смартфон прямо сейчас
10:40
Полный список изменений в бета-версии прошивки MIUI 12
20:00
Топ 3 смартфона, которые фотографируют, как фотоаппарат
18:00
Обновляемся раньше других, секреты MIUI 12
15:54
Смартфон Xiaomi Mi 10s получит подэкранную фронталку
14:17
Смартфону Xiaomi Mi 10E обещают платформу Exynos 990
12:40
Redmi Note 7 получит Android 10 вместе с MIUI 12
10:22
Xiaomi приглашает на тестирование глобальной MIUI 12
21:14
Новый смартфон Redmi 10X выйдет в этом месяце
19:17
Скрытые настройки Google Chrome, о которых мало кто знает
16:42
Xiaomi начала набор тестеров для глобальной версии MIUI 12
14:27
Смартфоны Xiaomi, которые гарантированно получат MIUI 12
12:26
Poco F2 Pro уже совсем близко, официальные первые живые фотографии
10:25
Плюсы и минусы флагмана Samsung Galaxy S20
20:19
Тройка лучших флагманских смартфонов 2020
17:30
iPhone XS Max упал в цене до рекордно низкого уровня
15:16
Новый смартфон LG Premier Pro скоро представят официально
13:39
Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 12 с сервисами Google
11:39
Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
09:58
Xiaomi оказалась в центре скандала и начала заметать следы
22:10
Xiaomi показали, как работает перископ зум на Mi 10 Youth и Mi 10 Lite
17:50
Xiaomi готовит свой первый 65" OLED телевизор с Dolby Vision
16:38
В сети появился патент следующего Samsung Galaxy Z Flip
14:30
Серия Meizu 17 будет поставляться с крутым Super AMOLED дисплеем
12:34
Стала известна точная дата выхода Sony Playstation 5
10:29
Xiaomi ответила на обвинения в незаконном сборе данных своих пользователей
09:15
Xiaomi неожиданно начала рассылку MIUI 12
20:34
Как восстановить удаленные сообщения в любом мессенджере и социальных сетях
18:19
Xiaomi Mi Band 5 на живых фото удивил фанатов
16:31
Когда появится MIUI 12 на наших смартфонах Xiaomi
 Больше новостей
» » Полный список изменений в бета-версии прошивки MIUI 12
-

Полный список изменений в бета-версии прошивки MIUI 12

Поделиться:
MobilZone
254
Как мы знаем, компания Xiaomi 27 апреля в Китае анонсировала новый фирменный интерфейс MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi, а недавно известный ресурс XDA-Developers выложил полный список изменений и нововведений, который приносит бета-версия MIUI 12.

Полный список изменений бета-версии в MIUI 12:

  • Особенности
  • MIUI 12.
  • Системная анимация
  • Новое: совершенно новый физический движок анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего устройства.
  • Новое: технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.
  • Системные визуальные эффекты
  • Новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
  • Макеты на уровне журналов освещают важные вещи и делают структуру контента понятной.
  • Защита конфиденциальности
  • Новинка: MIUI 12 — первая мобильная операционная система на базе Android, прошедшая тестирование защиты конфиденциальности.
  • Новое: сбросить идентификатор устройства и контролировать его использование на основе технологии виртуального идентификатора.
  • Новое: предоставление разрешений, которые будут использоваться только при использовании приложения.
  • Новое: вы также можете предоставить разрешения только один раз и принять решение в следующий раз, когда оно снова потребуется.
  • Новое: Ограничить доступ к мобильным данным сторонним приложениям.
  • Новое: возврат пустых сообщений в приложения, которым требуется личная информация.
  • Новое: получать уведомления, когда приложения записывают звук, используют камеру или получают доступ к вашему местоположению.
  • Новое: используйте безопасный общий доступ, чтобы контролировать, какие дополнительные данные отправляются вместе с общими элементами.
  • Новое: получите исчерпывающую статистику о том, как приложения используют разрешения в истории поведения приложений.
  • Новое: Посетите privacy.miui.com, чтобы узнать, как MIUI защищает вашу конфиденциальность.
  • Оптимизация: приложениям запрещено запускать другие приложения в фоновом режиме.
  • AI Call Assistant (касается исключительно Китая)
  • Новое: Mi AI может отвечать на ваши звонки прямо сейчас!
  • Новое: вы можете записать настроенное приветствие, которое будет воспроизводиться другому человеку во время вызовов AI.
  • Новое: настраиваемые приветствия также поддерживаются для исходящих звонков.
  • Xiaomi Health
  • Новое: совершенно новое Xiaomi Health дает вам больше возможностей и делает статистику вашего здоровья более точной.
  • Новое: поднесите устройство к себе перед сном, чтобы проанализировать цикл сна и записать разговор и храп.
  • Новое: вы можете синхронизировать данные с поддерживаемыми носимыми и умными домашними устройствами.
  • Новое: Xiaomi Health может напомнить вам встать и двигаться, когда обнаружит, что вы сидите слишком долго.
  • Новое: приложение также анализирует вашу статистику и дает вам простые советы здоровья.
  • Центр управления
  • Новое: проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть Центр управления.
  • Новое: анимированные иконки — это радость!
  • Доступность
  • Новое: Mi Ditto сочетает в себе диктовку и речевой вывод, делая мобильные устройства более удобными для людей, которые испытывают трудности с использованием смартфонов с традиционным дизайном.
  • Путешествия (по большей части тоже коснется только Китая)
  • Новое: Трафик и предлагаемые маршруты в аэропорты и вокзалы.
  • Новое: вы можете отслеживать ваши предыдущие поездки сейчас.
  • Новое: Контрольные списки для поездок.
  • Новое: Сигнализация для прибытия поездов.
  • Mi Carrier Services (работает в Китае)
  • Новое: Просмотр баланса вашей SIM-карты и статистики использования мобильных данных.
  • Новое: сохраняйте часто используемые номера телефонов, чтобы пополнить баланс и купить мобильные данные позже.
  • Новое: купить сим-карты и услуги.
  • Обмен сообщениями
  • Новое: рекламные сообщения теперь группируются по их содержанию.
  • Строка состояния, панель уведомлений
  • Новое: совершенно новый дизайн.
  • Погода
  • Новое: новые анимации.
  • Настройки
  • Новое: Безопасность вводит новые комплексные механизмы защиты конфиденциальности.
  • Новое: облегченный режим упрощает ваше устройство и предоставляет основные функции.
  • Файловый менеджер
  • Новое: используйте плавающий ярлык для фильтрации и сортировки элементов, а также для переключения вида.
  • Календарь
  • Новое: теперь доступен новый макет с учетом альбомной ориентации.
  • Новое: мы добавили много свежих анимаций, которые будут сопровождать ваши действия.
  • Новое: календарь напомнит вам о важных событиях и юбилеях.
  • Заметки и задачи
  • Новое: теперь вы можете создавать папки с заметками.
  • Новое: новые динамические фоны выглядят великолепно!
  • Новое: Задачи теперь завершены с новой анимацией.
  • Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашем планированием.
  • Безопасность
  • Новое: новые анимации кажутся естественными и освежающими.
  • Новое: обеспечьте безопасность своего дома с помощью интеллектуальных уведомлений об устройствах.
  • Новое: добавление ваших любимых шоу будет удобнее с нашей новой видео инструментарий.
  • Mi Cloud
  • Новое: теперь доступен общий план хранения данных всей семьи.
Кроме того, участники популярного ресурса XDA-Developers собрали все ссылки на китайскую бета-версию MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Помимо этого, недавно мы писали о том, что команда Xiaomi Europe взялась за переводы китайских прошивок MIUI 12, добавила несколько языков, приложения и сервисы Google и убрала «лишние» китайские программы и сервисы.