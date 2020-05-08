Полный список изменений в бета-версии прошивки MIUI 12

Как мы знаем, компания Xiaomi 27 апреля в Китае анонсировала новый фирменный интерфейс MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi, а недавно известный ресурс XDA-Developers выложил полный список изменений и нововведений, который приносит бета-версия MIUI 12.
Полный список изменений бета-версии в MIUI 12:
- Особенности
- MIUI 12.
- Системная анимация
- Новое: совершенно новый физический движок анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего устройства.
- Новое: технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.
- Системные визуальные эффекты
- Новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
- Макеты на уровне журналов освещают важные вещи и делают структуру контента понятной.
- Защита конфиденциальности
- Новинка: MIUI 12 — первая мобильная операционная система на базе Android, прошедшая тестирование защиты конфиденциальности.
- Новое: сбросить идентификатор устройства и контролировать его использование на основе технологии виртуального идентификатора.
- Новое: предоставление разрешений, которые будут использоваться только при использовании приложения.
- Новое: вы также можете предоставить разрешения только один раз и принять решение в следующий раз, когда оно снова потребуется.
- Новое: Ограничить доступ к мобильным данным сторонним приложениям.
- Новое: возврат пустых сообщений в приложения, которым требуется личная информация.
- Новое: получать уведомления, когда приложения записывают звук, используют камеру или получают доступ к вашему местоположению.
- Новое: используйте безопасный общий доступ, чтобы контролировать, какие дополнительные данные отправляются вместе с общими элементами.
- Новое: получите исчерпывающую статистику о том, как приложения используют разрешения в истории поведения приложений.
- Новое: Посетите privacy.miui.com, чтобы узнать, как MIUI защищает вашу конфиденциальность.
- Оптимизация: приложениям запрещено запускать другие приложения в фоновом режиме.
- AI Call Assistant (касается исключительно Китая)
- Новое: Mi AI может отвечать на ваши звонки прямо сейчас!
- Новое: вы можете записать настроенное приветствие, которое будет воспроизводиться другому человеку во время вызовов AI.
- Новое: настраиваемые приветствия также поддерживаются для исходящих звонков.
- Xiaomi Health
- Новое: совершенно новое Xiaomi Health дает вам больше возможностей и делает статистику вашего здоровья более точной.
- Новое: поднесите устройство к себе перед сном, чтобы проанализировать цикл сна и записать разговор и храп.
- Новое: вы можете синхронизировать данные с поддерживаемыми носимыми и умными домашними устройствами.
- Новое: Xiaomi Health может напомнить вам встать и двигаться, когда обнаружит, что вы сидите слишком долго.
- Новое: приложение также анализирует вашу статистику и дает вам простые советы здоровья.
- Центр управления
- Новое: проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть Центр управления.
- Новое: анимированные иконки — это радость!
- Доступность
- Новое: Mi Ditto сочетает в себе диктовку и речевой вывод, делая мобильные устройства более удобными для людей, которые испытывают трудности с использованием смартфонов с традиционным дизайном.
- Путешествия (по большей части тоже коснется только Китая)
- Новое: Трафик и предлагаемые маршруты в аэропорты и вокзалы.
- Новое: вы можете отслеживать ваши предыдущие поездки сейчас.
- Новое: Контрольные списки для поездок.
- Новое: Сигнализация для прибытия поездов.
- Mi Carrier Services (работает в Китае)
- Новое: Просмотр баланса вашей SIM-карты и статистики использования мобильных данных.
- Новое: сохраняйте часто используемые номера телефонов, чтобы пополнить баланс и купить мобильные данные позже.
- Новое: купить сим-карты и услуги.
- Обмен сообщениями
- Новое: рекламные сообщения теперь группируются по их содержанию.
- Строка состояния, панель уведомлений
- Новое: совершенно новый дизайн.
- Погода
- Новое: новые анимации.
- Настройки
- Новое: Безопасность вводит новые комплексные механизмы защиты конфиденциальности.
- Новое: облегченный режим упрощает ваше устройство и предоставляет основные функции.
- Файловый менеджер
- Новое: используйте плавающий ярлык для фильтрации и сортировки элементов, а также для переключения вида.
- Календарь
- Новое: теперь доступен новый макет с учетом альбомной ориентации.
- Новое: мы добавили много свежих анимаций, которые будут сопровождать ваши действия.
- Новое: календарь напомнит вам о важных событиях и юбилеях.
- Заметки и задачи
- Новое: теперь вы можете создавать папки с заметками.
- Новое: новые динамические фоны выглядят великолепно!
- Новое: Задачи теперь завершены с новой анимацией.
- Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашем планированием.
- Безопасность
- Новое: новые анимации кажутся естественными и освежающими.
- Новое: обеспечьте безопасность своего дома с помощью интеллектуальных уведомлений об устройствах.
- Новое: добавление ваших любимых шоу будет удобнее с нашей новой видео инструментарий.
- Mi Cloud
- Новое: теперь доступен общий план хранения данных всей семьи.