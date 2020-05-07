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Обновляемся раньше других, секреты MIUI 12

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MobilZone
595
После презентации MIUI 12 и нескольких выпущенных статей на эту тему, выросло количество однотипных вопросов в моей личке, суть которых сводится к извечному:
- Скажите, а будет ли обновлён мой смартфон ?
- Да
- А когда не знаете ?
И я решил, что пора бы объяснить как настроить Ваш смартфон Xiaomi таким образом, чтобы вышедшие стабильные обновления, приходили на него раньше остальных.

Кто-то скажет, что самый простой способ это зарегистрировать свой Mi аккаунт как аккаунт тестировщика, с чем я соглашусь, однако замечу, что вместе с тестовыми версиями операционной системы, практически всегда "прилетает" куча багов и недоработок. Поэтому если гаджет от Xiaomi (или Redmi) является для Вас основным, я бы точно не рекомендовал использование таких версий.

Однако ближе к делу, но перед этим я попрошу Вас поставить лайк этой статье, ведь это единственный для меня показатель нужности подобных материалов и цикла "Секреты MIUI" в целом.

Как всегда, первым дело мы заходим в "Настройки", после чего следуем в пункт "Моё устройство", где заходим в "Обновление системы"
Обновляемся раньше других, секреты MIUI 12
Затем нажимаем на три точки в верхнем правом углу, а после заходим в "Настройки" где пролистываем вниз и активируем пункт "Ранние обновления".
Обновляемся раньше других, секреты MIUI 12Теперь ваш смартфон будет в числе тех, кто получит обновления раньше других пользователей, у которых эта настройка не активирована.

Но!

Как Вы наверное знаете, в системе MIUI присутствует так же настройка региона, которая в определённых случаях способна добавить ряд функций и даже улучшить отдельные характеристики смартфона. (Информации о том, за что отвечает каждый регион в интернете полно, поэтому повторяться не стану)
И в данном случаи, получать обновления прошивки, а иногда и встроенных приложений, Вам поможет выбор регионов, пользователи которых раньше остального мира получают стабильные версии программного обеспечения. А именно: КитайИндия и Мексика.
Обновляемся раньше других, секреты MIUI 12Воспользовавшись поиском по настройкам и написав в нём "Регион", а далее выбрав один из перечисленных выше, Вы так же увеличите шансы того, что новая версия прошивки или встроенного софта, "прилетит" к вам раньше других.