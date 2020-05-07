Топ 3 смартфона, которые фотографируют, как фотоаппарат

3. Google Pixel 4

Основная камера (2) – 12 МП (f/1.7) и 16 МП (f/2.4)

Угол обзора – 52 и 77 градусов

Видеосъёмка – 3 к/с в 4К

Совет. Данный недостаток возможно легко исправить во встроенном редакторе.

2. Samsung Galaxy Note 10+

Основная камера (3) – 12, 12, 16 МП

Диаграмма – F/1.50, F/2.20, F/2.10

Фронтальная камера – 10 МП

1. iPhone 11 Pro Max

Совет. Модель 11 Pro Max – это старшая версия iPhone 11, и камера у них похожая, так что, если бюджет играет большую роль, возможно стоит взять младшую модель.

Основная камера – 3 модуля по 12 МП

Диаграмма – f/1.8/2/2.4

Угол обзора – 120 градусов

Фронтальная камера – 12 МП

В современном мире всего одно такое устройство, как смартфон способно заменить ряд устройств. Многие уже давно не пользуются фотоаппаратами, так как они часто дорогие, громоздкие и сложные в обращении. Поэтому, лучшим решением будет делать фото (и видео) на смартфон, который всегда рядом. Но не все телефоны одинаково хороши в фотосъемке. Вот ряд самых лучших аналогов фотоаппарату:Совсем новое устройство начала 2020 г., которое сразу после выхода получило шквал критики. В первую очередь, стоит заметить, что смартфоны линейки Pixel славятся отличной камерой. Но с недавнего момента стало «модно» использовать не одну, не две, а уже три и более модулей камеры, в качестве основных. Google же не решились добавлять ещё модули, а улучшили уже имеющиеся + подправили программой фотографии.Как результат, среди ночной съемки данному устройству нет равных. Также, Google доработали портретный режим и HDR+.Из минусов – фотографии, при сравнении с оригиналом, получаются чуть холоднее по цветам.Также, у Pixel 4 более слабая детализация, чем у других флагманов. Но заметно это лишь при детальном сравнении двух фотографий и не всегда.От корейского бренда Samsung каждый год ждут инновации, в том числе и в отрасли фотографии. Публика крайне тепло приняла новый флагман Note 10+ в том числе и за камеры. Их особенность в том, что они крайне связаны с цифровой обработкой и нейросетямя, что позволяет любому человеку, даже с минимальными знаниями и настройками, сделать отличный кадр. Смартфон понимает, чего хочет добиться человек и «подправляет» фото в нужных местах. Также эту функцию оценили и профессионалы, которые посчитали камеру Samsung одной из лучших. Некоторые назвали снимки с неё «профессиональными».Особенностью данного девайса стали 3 камеры, которые благодаря железу, создают систему 3D фотографии, что улучшает цветопередачу, детализацию и позволяет создавать различные эффекты, а также превращать изображение в 3D объект.Минусов в камере у данного устройства не обнаружено.Не удивительно, что камера iPhone 11 Pro Max считается самой лучшей. В первую очередь, стоит отметить подход компании Apple к созданию своих устройств: они берут уже готовую технологию и дорабатывают её так, чтобы пользователю было максимально удобно пользоваться ей. С данным флагманом также. Apple довели фото до профессионального уровня, но не только для фотографов, но и для обычных людей.Пользоваться камерой на телефоне легко, так как устройство всё делает само, фотографии делаются интуитивно.По сравнению со смартфонами конкурентов, улучшалась цветопередача, которая при любом освещении максимально приближена к реальности. Также, компания максимально улучшила телескопический и широкоугольный режимы.Особо пользователей и критиков впечатлил ночной режим, которые является лучшим, среди конкурентов.К минусам данной камеры можно отнести только то, что она слабо отличается от более младшей модели (iPhone 11), а также она сильно завязана на софте, а не на оптике. Не оценили критики «цифровые шумы», которые появляются при автоматическом корректировании изображения при ярком освещении.Идеальной камеры не существует ни как в смартфоне, ни в фотоаппаратах. Цена не играет роли, так как даже самые дорогие модели имеют свои недостатки. Камеру в телефоне стоит выбирать только из личного опыта, при личном использовании.