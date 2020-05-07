Смартфон Xiaomi Mi 10s получит подэкранную фронталку

Достаточно известный инсайдер, который под ником TechDroider публикует на своей страничке в Twitter различные утечки, касающиеся мобильной техники, поделился любопытной информацией о будущих смартфонахЕсли верить источнику, в отличие от оригинального Xiaomi Mi 10, новая модель Xiaomi Mi 10s получит обновленный дизайн, а также фронтальную камеру, размещенную под поверхностью дисплея.Точная дата выхода Xiaomi Mi 10s пока не называется, но, как сообщается, анонс должен состояться уже в ближайшее время.Кроме того, вполне вероятно, что это будет не коммерческий продукт, а представят лишь демонстрационный прототип.Представители компании Xiaomi данную информацию пока не комментируют.