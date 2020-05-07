Смартфону Xiaomi Mi 10E обещают платформу Exynos 990

Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi может в ближайшее время выпустить смартфоны Xiaomi Mi 10s и Mi 10s Pro, которые будут выделяться обновленным дизайном и подэкранной селфи-камерой. А теперь в Сети появилась информация об еще одной новинке производителя —Сегодня в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования еще не представленного смартфона Xiaomi Mi 10E. Что весьма любопытно, данный аппарат основан на платформе Samsung Exynos 990, работающей в связке с 8 Гб оперативной памяти.В однопоточном режиме Xiaomi Mi 10E показал результат в 913 баллов, а в многоядерном режиме — 2755 баллов.Не совсем понятно, зачем компании Xiaomi выпускать смартфон, основанный на чипе Exynos 990, который по производительности явно уступает SoC Qualcomm Snapdragon 865.