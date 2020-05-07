Redmi Note 7 получит Android 10 вместе с MIUI 12

Смартфоны линейки, выпущенные около года назад, оказались очень популярными аппаратами, но компания Xiaomi не спешит обновлять их до актуальной версии операционной системы.В настоящее время Redmi Note 7 работают под управлением фирменной оболочки MIUI 11, основанной на ОС Android 9 Pie, хотя в Китае тестировалась прошивка на базе ОС Android 10.Недавно один из модераторов официального форума Xiaomi сообщил, что обновление до Android 10 для Redmi Note 7 будет выпущено в первой половине мая, а сегодня появилась информация от другого модератора сообщества, который рассказал о том, что прошивка находится в разработке, но точных сроков выхода не привел.