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Xiaomi приглашает на тестирование глобальной MIUI 12

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MobilZone
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Компания Xiaomi начала приглашать владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi на тестирование глобальной версии новой фирменной прошивки MIUI 12.

Как известно, в настоящее время идет закрытое бета-тестирование MIUI 12 в Китае, а также можно установить неофициальные прошивки для ряда устройств.

Но сегодня стало известно о том, что производитель приглашает владельцев некоторых моделей Xiaomi и Redmi для тестирования MIUI 12 в рамках международной программы MIUI 12 Pilot. В число «счастливчиков» входят пользователи Xiaomi Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro, а также Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

В тестировании также могут принять участие украинские и российский пользователи, для чего им необходимо заполнить данную форму.
Напомним, стабильная версия MIUI 12 выйдет летом текущего года, а выпуск прошивок для аппаратов Xiaomi и Redmi будет проходить постепенно в три этапа.