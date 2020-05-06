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Новый смартфон Redmi 10X выйдет в этом месяце

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MobilZone
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Сегодня вице-президент компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) на своей страничке в соцсети Weibo сделал любопытное заявление о том, что в мае Redmi готовит ряд сюрпризов. Впрочем, никакими конкретными деталями он не поделился.
Впрочем, уже несколько сетевых источников рассказали, что одной из новинок Redmi, которые будут представлены в этом месяце, станет смартфон Redmi 10X, также известный как Redmi 10X 4G. Ожидается, что новинка будет дешевле и слабее по техническим характеристикам, чем Redmi 9.

По предварительным данным, Redmi 10X получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, новую платформу MediaTek Helio G85, 4/6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками изображения на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную фронталку, врезанную в дисплей, а также аккумулятор приличной ёмкости 5020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.
Из коробки смартфон будет работать под управлением фирменной прошивки MIUI 11, основанной на операционной системе Android 10.