Новый смартфон Redmi 10X выйдет в этом месяце

Сегодня вице-президент компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) на своей страничке в соцсети Weibo сделал любопытное заявление о том, что в мае Redmi готовит ряд сюрпризов. Впрочем, никакими конкретными деталями он не поделился.
Впрочем, уже несколько сетевых источников рассказали, что одной из новинок Redmi, которые будут представлены в этом месяце, станет смартфон Redmi 10X, также известный как Redmi 10X 4G. Ожидается, что новинка будет дешевле и слабее по техническим характеристикам, чем Redmi 9.
По предварительным данным, Redmi 10X получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, новую платформу MediaTek Helio G85, 4/6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками изображения на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную фронталку, врезанную в дисплей, а также аккумулятор приличной ёмкости 5020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.
Из коробки смартфон будет работать под управлением фирменной прошивки MIUI 11, основанной на операционной системе Android 10.
Впрочем, уже несколько сетевых источников рассказали, что одной из новинок Redmi, которые будут представлены в этом месяце, станет смартфон Redmi 10X, также известный как Redmi 10X 4G. Ожидается, что новинка будет дешевле и слабее по техническим характеристикам, чем Redmi 9.
По предварительным данным, Redmi 10X получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, новую платформу MediaTek Helio G85, 4/6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками изображения на 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельную фронталку, врезанную в дисплей, а также аккумулятор приличной ёмкости 5020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.
Из коробки смартфон будет работать под управлением фирменной прошивки MIUI 11, основанной на операционной системе Android 10.