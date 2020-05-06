Скрытые настройки Google Chrome, о которых мало кто знает

Наверное, многие знают, что в браузере Google Chrome есть скрытые настройки, в которые не попасть из пункта "штатные настройки". А в данной статье я покажу, как "пробраться" в данный раздел, и какие настройки лично мне показались самыми полезными (я ими начал пользоваться на постоянной основе). Давайте начинать.Для того, чтобы попасть в раздел скрытых настроек, заходим в браузер Google Chrome, и в поисковой строке вводим данный адрес - chrome://flags/
После чего, мы попадаем в "секретное меню настроек".
Первая функция, которую я активировал, позволяет включить скачивание необходимых файлов и информации сразу в несколько потоков. Тем самым, большие файлы станут быстрей загружаться на ваш смартфон. При этом, ваша система будет создавать сразу несколько соединений к серверу и одновременно будет скачивать части одного файла, а после скачивания она объединит их в один.
Для того, чтобы её активировать, в поиске вводим команду: enable-parallel-downloading. Далее развертываем окошко выбора работы функции и выбираем - Enabled, и после этого, внизу нажимаем - Relaunch.
Для этого, вводим: enable-ephemeral-tab-bottom-sheet
Теперь активируем данную функцию, по аналогии с предыдущей.
После этого, вы сможете "зажать на любой ссылке или картинке", потом, в сплывающем меню выбрать - Просмотреть страницу. А после этого снизу появится данная старица, если потянуть за нее вверх, то вы сможете полностью её просмотреть.
По аналогии с предыдущими, нужно активировать и её. Просто в выбираем - Enabled.
Стало... Хочу заметить, что не все сайты могут поддерживать данную функцию, но таких немного.
После чего, мы попадаем в "секретное меню настроек".
Первая функция, которую я активировал, позволяет включить скачивание необходимых файлов и информации сразу в несколько потоков. Тем самым, большие файлы станут быстрей загружаться на ваш смартфон. При этом, ваша система будет создавать сразу несколько соединений к серверу и одновременно будет скачивать части одного файла, а после скачивания она объединит их в один.
Для того, чтобы её активировать, в поиске вводим команду: enable-parallel-downloading. Далее развертываем окошко выбора работы функции и выбираем - Enabled, и после этого, внизу нажимаем - Relaunch.
После этого, загрузки файлов будут происходить гораздо быстрее.
Переходим к следующей функции, которая позволяет нам держать две вкладки открытыми одновременно.
Для этого, вводим: enable-ephemeral-tab-bottom-sheet
Теперь активируем данную функцию, по аналогии с предыдущей.
После этого, вы сможете "зажать на любой ссылке или картинке", потом, в сплывающем меню выбрать - Просмотреть страницу. А после этого снизу появится данная старица, если потянуть за нее вверх, то вы сможете полностью её просмотреть.
Темная темаДля этого, переходим в Настройки - Темы - Темная тема. Но есть один огромный минус, она не позволяет просматривать сайты или страницы в темном режиме. То есть, темными, будут только элементы настроек системы и всплывающие окна.
Было...Но есть способ решить данную проблему, для этого возвращаемся в chrome://flags/ и в поиске вводим: enable-force-dark
По аналогии с предыдущими, нужно активировать и её. Просто в выбираем - Enabled.
Стало... Хочу заметить, что не все сайты могут поддерживать данную функцию, но таких немного.