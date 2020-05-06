Скрытые настройки Google Chrome, о которых мало кто знает





После этого, загрузки файлов будут происходить гораздо быстрее.





Темная тема

Было...

Наверное, многие знают, что в браузере Google Chrome есть скрытые настройки, в которые не попасть из пункта "штатные настройки". А в данной статье я покажу, как "" в данный раздел, и какие настройки лично мне показались самыми полезными (я ими начал пользоваться на постоянной основе). Давайте начинать.Для того, чтобы попасть в раздел скрытых настроек, заходим в, и в поисковой строке вводим данный адрес -, которую я активировал,. Тем самым, большие файлы станут быстрей загружаться на ваш смартфон. При этом, ваша система будет создавать сразу несколько соединений к серверу и одновременно будет скачивать части одного файла, а после скачивания она объединит их в один.Для того, чтобы её активировать, в поиске вводим команду:. Далее развертываем окошко выбора работы функции и выбираем -, и после этого, внизу нажимаем -Переходим к следующей функции, котораяДля этого, вводим:ТеперьПосле этого, вы сможете "", потом, в сплывающем меню выбрать -. А после этого снизу, если потянуть за нее вверх, то вы сможете полностью её просмотреть.Для этого, переходим в. Но есть один, она не позволяет просматривать сайты или страницы в темном режиме. То есть, темными, будут толькоНо есть способ решить данную проблему, для этого возвращаемся ви в поиске вводим:По аналогии с предыдущими, нужно активировать и её. Просто в выбираем -Стало... Хочу заметить, что не все сайты могут поддерживать данную функцию, но таких немного.