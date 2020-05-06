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Xiaomi начала набор тестеров для глобальной версии MIUI 12

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MobilZone
90
Китайский техногигант объявил о старте набора добровольцев, которые станут тестерами глобальной бета-версии MIUI 12. Все подробности читайте в нашей статье.

На момент написания статьи Xiaomi заинтересована только во владельцах следующих смартфонов: Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro. Для подачи заявки необходимо иметь хотя бы один из названных смартфонов, которые работают под управлением стабильной глобальной версии MIUI 11, авторизоваться в своем Mi Аккаунте и заполнить форму-заявку по ссылке ниже. 

Заявки принимаются до 18 мая. Обо всех изменениях, которые коснутся глобальной версии MIUI 12 будет сообщено позже.