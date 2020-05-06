Смартфоны Xiaomi, которые гарантированно получат MIUI 12

Какие устройства получат обновления? Когда его ждать?

Начнем с Pocophone:

Линейка Mi:

Линейка Redmi:

После презентации, MIUI 12 успела "наделать шума", потому что, она является абсолютно новой и переработанной прошивкой. Которая колоссально отличается от 11 версии. Она и правда очень интересная, многие уже успели ей попользоваться, и отзывы только положительные. Это вызывает еще больший ажиотаж вокруг неё, и всех интересуют вопросы:Во всех источниках информация разнится, и из-за этого происходит "путаница" . Сегодня мы постараемся выяснить, какие же смартфоны получат обновления до MIUI 12. Давайте начнем.Что бы ответить на данный вопрос, нам просто достаточно посмотреть на историю прошлых обновлений, исходя из этого, можно сделать выводы о тех смартфонах, которые все-таки получат долгожданную MIUI 12.Я собрал для вас список смартфонов, но если вдруг, я забыл про какую-либо модель, то прошу вас написать об этом в комментариях.Так же, хочется сказать, что если ваш смартфон не получит официального обновления, то, скорей всего, в доступе появятся кастомные прошивки MIUI 12, которые вы сможете установить и пользоваться., обновления получат топовые устройства компании, такие как: Mi 9, Mi 10, K 20, K 30 и так далее., модели попроще, такие как: Note 7 и 7 Pro...: Redmi 6, Note 5 и так далее.