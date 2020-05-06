Смартфоны Xiaomi, которые гарантированно получат MIUI 12

После презентации, MIUI 12 успела "наделать шума", потому что, она является абсолютно новой и переработанной прошивкой. Которая колоссально отличается от 11 версии. Она и правда очень интересная, многие уже успели ей попользоваться, и отзывы только положительные. Это вызывает еще больший ажиотаж вокруг неё, и всех интересуют вопросы:
Что бы ответить на данный вопрос, нам просто достаточно посмотреть на историю прошлых обновлений, исходя из этого, можно сделать выводы о тех смартфонах, которые все-таки получат долгожданную MIUI 12.
Я собрал для вас список смартфонов, но если вдруг, я забыл про какую-либо модель, то прошу вас написать об этом в комментариях.
Так же, хочется сказать, что если ваш смартфон не получит официального обновления, то, скорей всего, в доступе появятся кастомные прошивки MIUI 12, которые вы сможете установить и пользоваться.
MIUI 12 смартфоны будут получать в 3 этапа.
В первый этап, обновления получат топовые устройства компании, такие как: Mi 9, Mi 10, K 20, K 30 и так далее.
Во второй волне, модели попроще, такие как: Note 7 и 7 Pro...
А в самом конце: Redmi 6, Note 5 и так далее.
- Какие устройства получат обновления?
- Когда его ждать?
Что бы ответить на данный вопрос, нам просто достаточно посмотреть на историю прошлых обновлений, исходя из этого, можно сделать выводы о тех смартфонах, которые все-таки получат долгожданную MIUI 12.
Я собрал для вас список смартфонов, но если вдруг, я забыл про какую-либо модель, то прошу вас написать об этом в комментариях.
Начнем с Pocophone:Pocophone F1, Poco X2 и X2 Pro.
Линейка Mi:Mi 10 и Mi 10 pro, Note 10 и Note 10 Pro, Mi 8, все версии Mi 9, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2 и Mix 2S, Mix 3, Note 3, Mi 6.
Линейка Redmi:6 и 6А, 7 и 7А, 8 и 8А, Note 5, Note 6 Pro, Note 7 и Note 7 Pro, Note 8 и Note 8 Pro, Note 8T, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9S и S2.
Так же, хочется сказать, что если ваш смартфон не получит официального обновления, то, скорей всего, в доступе появятся кастомные прошивки MIUI 12, которые вы сможете установить и пользоваться.
MIUI 12 смартфоны будут получать в 3 этапа.
В первый этап, обновления получат топовые устройства компании, такие как: Mi 9, Mi 10, K 20, K 30 и так далее.
Во второй волне, модели попроще, такие как: Note 7 и 7 Pro...
А в самом конце: Redmi 6, Note 5 и так далее.