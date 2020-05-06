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Poco F2 Pro уже совсем близко, официальные первые живые фотографии

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MobilZone
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Официальный твиттер-аккаунт компании Poco сообщил о скором возвращении нового бюджетного флагмана Poco F2 Pro. По сути новинка - это уже точно, полный аналог Redmi K30 Pro для китайского рынка. Да и вообще, анонс Poco F2 Pro должен состоятся совсем скоро, возможно и на этой неделе.
Poco F2 Pro уже совсем близко, официальные первые живые фотографии

Так ещё не вышедший Poco F2 Pro уже появился в интернет-магазине Gearbest. Магазин пока не называет цену и каких-либо параметров, но присутствуют иллюстрации, подтверждающие, что смартфон будет основан на Redmi K30 Pro. Тут имеется супер чип (процессор Snapdragon 865) + полностью безграничный экран + большой аккумулятор с быстрой зарядкой + превосходная камера. Всё это как раз и говорит о сходстве с Redmi K30 Pro. Показаны и варианты памяти 6/128 Гб и 8/256 Гб, а также цветовые варианты, как у Редмика: фиолетовый, белый, серый и синий.

Poco F2 Pro уже совсем близко, официальные первые живые фотографии
Что касается цены Poco F2 Pro, то португальский сайт 4gnews назвал предположительные цены на европейском рынке:
  • 6 / 128 GB - 649 €
  • 8 / 256 GB - 749 €
Но эти цены указаны, с учётом налогов, и возможно на других рынках устройство будет стоить существенно дешевле, например 599 € .
В итоге за эти деньги, вы получите смартфон Poco F2 Pro оснащённый: процессором Snapdragon 865 c 5G модемом, Super Amoled экран диагональю 6,67 дюйма, квадро-камеру с 64 Мп главным датчиком, 20 Мп выдвижную фронтальную камеру, аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой 33 Ваттной быстрой зарядки.
Poco F2 Pro уже совсем близко, официальные первые живые фотографии
Также имейте ввиду, что новинка Poco F2 Pro возможно выйдет без поддержки 5G сетей на некоторых рынках. Но как мы знаем Redmi K30 Pro имеете и вариацию Zoom Edition. Но на мой взгляд, вероятность очень мала, что Poco F2 Pro выйдет как аналог данной вариации, во-первых цена слишком низкая для неё, а во-вторых у модели Zoom Edition отсутствует вариант памяти 6 на 128 Гб на китайском рынке. Видимо, придётся удовлетвориться смартфоном Poco F2 Pro без перископного объектива - который за 649 € просто порвал бы всех на европейском рынке. Но вместо него, придётся довольствоваться нашумевший макрообъективом (который многим вообще не нужен).
Уже точно выхода Poco F2 Pro осталось ждать совсем недолго. И интересно, сможет ли бренд Pocophone, чем либо удивить, ну хотя бы ценой? А напоследок предлагаю несколько "живых" фотографий долгожданного Poco F2 Pro