Poco F2 Pro уже совсем близко, официальные первые живые фотографии

6 / 128 GB - 649 €

8 / 256 GB - 749 €

Официальный твиттер-аккаунт компании Poco сообщил о скором возвращении нового бюджетного флагмана. По сути новинка - это уже точно, полный аналог Redmi K30 Pro для китайского рынка. Да и вообще, анонсдолжен состоятся совсем скоро, возможно и на этой неделе.Так ещё не вышедшийуже появился в интернет-магазине Gearbest. Магазин пока не называет цену и каких-либо параметров, но присутствуют иллюстрации, подтверждающие, что смартфон будет основан на Redmi K30 Pro. Тут имеется супер чип (процессор Snapdragon 865) + полностью безграничный экран + большой аккумулятор с быстрой зарядкой + превосходная камера. Всё это как раз и говорит о сходстве с Redmi K30 Pro. Показаны и варианты памяти 6/128 Гб и 8/256 Гб, а также цветовые варианты, как у Редмика: фиолетовый, белый, серый и синий.Что касается цены, то португальский сайт 4gnews назвал предположительные цены на европейском рынке:Но эти цены указаны, с учётом налогов, и возможно на других рынках устройство будет стоить существенно дешевле, например 599 € .В итоге за эти деньги, вы получите смартфоноснащённый: процессором Snapdragon 865 c 5G модемом, Super Amoled экран диагональю 6,67 дюйма, квадро-камеру с 64 Мп главным датчиком, 20 Мп выдвижную фронтальную камеру, аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой 33 Ваттной быстрой зарядки.Также имейте ввиду, что новинкавозможно выйдет без поддержки 5G сетей на некоторых рынках. Но как мы знаем Redmi K30 Pro имеете и вариацию Zoom Edition. Но на мой взгляд, вероятность очень мала, чтовыйдет как аналог данной вариации, во-первых цена слишком низкая для неё, а во-вторых у модели Zoom Edition отсутствует вариант памяти 6 на 128 Гб на китайском рынке. Видимо, придётся удовлетвориться смартфономбез перископного объектива - который за 649 € просто порвал бы всех на европейском рынке. Но вместо него, придётся довольствоваться нашумевший макрообъективом (который многим вообще не нужен).Уже точно выходаосталось ждать совсем недолго. И интересно, сможет ли бренд Pocophone, чем либо удивить, ну хотя бы ценой? А напоследок предлагаю несколько "живых" фотографий долгожданного