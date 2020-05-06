Плюсы и минусы флагмана Samsung Galaxy S20

В этой статье Вы с лёгкостью узнаете все сильные и слабые стороны недавно вышедшего Galaxy S20! После статьи можно оставить ваши пожелания и комментарии. Плюсы: Смартфон приятно лежит в руке. Форм фактор отличный. Экран в меру большой, поэтому ощущение окопной лопатины не создаётся. Фронтальная камера аккуратная и маленькая. Как я понял, в комплекте Samsung наконец стала класть чехлы - а что, тоже плюс. Звук. Причём и в наушниках и в динамиках. У динамиков увеличили громкость, а в наушниках звук даже стал приятней самого iPhone. Как вы кстати знаете, наконец вставили 120 Гц развертку экрана. Изображение становиться намногооо ровней и приятней. Шума здесь нет!

Теперь по железу. Смартфон стал ещё быстрее и мощнее, благодаря новому поколению памяти для смартфонов. Samsung смогла даже установить несколько рекордов в различных тестах. Аккумулятор здесь стоит большей ёмкости, чем в S10.



Камера многих радует, зум(если использовать в меру, или со стабилизацией) реально так решает.



Если покупать смартфон по Трейд-Ину(причем желательно, чтобы смартфон был по младше S10, просто с прошлогодним флагманом можно ещё 3 года ходить), то цена получается очень и очень приятной.

А, ну ещё и оболочка с 10 андроидом. Всё.

Минусы: Их не так много, но всё же они есть. Цена, да, если у вас нет подходящего смартфона для Трейд-ин, то покупка данного гаджета может влететь вам в ту ещё "копейку". Камеры. Если Вы не являетесь обладателем хорошей треноги, то 100-кратный зум вам точно не понравиться. Фронтальная камера мало у кого оправдала надежды. Автономность в режиме 120 Гц экрана малая. Но как говорится, хорошего помаленьку. 8К съёмка мало кого впечатлила. Центрирование, о даааа! Samsung частенько промахивается. Ну да ладно, это не критично). И похоже, что всё. Минусы кончились.

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