iPhone XS Max упал в цене до рекордно низкого уровня

XS Max является самым большим и наиболее оснащенным из трех iPhone, представленных в 2018 году. Он оснащен довольно большим безрамочным дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и может похвастаться широким спектром реалистичных цветов, настоящим живым черным цветов и технологией HDR, которая безупречно передает детали даже в сценах с экстремальными цветами.Смартфон покрыт передовым по твердости стеклом в области смартфонов, которое прочно заключено в раму из хирургической стали. Тем самым, в дополнение к первоклассному внешнему виду, стекло гарантирует повышенную водонепроницаемость и пыленепроницаемость. В корпусе содержится новый процессор A12 Bionic, который предлагает нам потрясающую производительность при низком энергопотреблении. Он также порадует вас блоком искусственного интеллекта, который позволяет революционной двойной камере снимать потрясающие изображения с регулируемым размытым фоном даже в сумерках.Приставка “MAX” в названии говорит о том, что телефон не маленький. Оно и понятно: с диагональю 6,5 дюйма этот iPhone на момент выхода имел самый большой дисплей. И поскольку дисплей простирается до краев передней поверхности, устройство не теряет своей простоты использования и удобно помещается в вашем кармане. Так что в любой момент вы сможете насладиться необычным качественным дисплеем с точно передаваемым широким спектром цветов, а также с идеальным черным и безупречной передачей светлых и темных областей. Благодаря продуманному дизайну телефон поддерживает беспроводную зарядку и защищен от воды и пыли.Система задней камеры состоит из широкоугольного объектива и телеобъектива, которые вместе позволяют делать впечатляющие снимки с размытым фоном. Оба 12-мегапиксельных датчика захватывают больше света даже в неблагоприятных условиях, а благодаря технологии HDR они также помогут вам точно воспроизводить светлые и темные области в одном снимке.Радует и чип A12 с приставкой Bionic, который демонстрирует 50-процентное увеличение графической производительности и в то же время 50-процентное снижение общего потребления благодаря энергосберегающим ядрам по сравнению с предыдущей моделью. Нельзя не отметить восьмиъядерныйчип искусственного интеллекта Neural Engine, который обеспечит бесперебойную работу дополненной реальности и новейших игр. Фотографии Neural Engine тоже значительно оптимизируетВ дополнение к стабильному молниеносному Wi-Fi, вам также доступно мобильное соединение 4G LTE Advanced, которое может загружать файлы с рекордной скоростью по поддерживаемому тарифу. Apple iPhone уникален во многих отношениях. Все железо прекрасно сочетается в одном функциональном блоке. В результате получаются потрясающие фотографии и лучшая дополненная реальность.Цена на данный смартфон которая была на старте продаж почти 80000 гривен сначала упала до 40 000 гривен, а сейчас вообще 19 200 гривен. Еще можно купить б.у смартфон по цене 13 700 гривен.